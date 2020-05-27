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В Кабмине разрешили ГИГ выполнять свои функции

В Кабмине разрешили ГИГ выполнять свои функции
14:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: КМУ

Новости Бизнеса:Кабмин разрешил Государственной инспекции градостроительства Украины (ГИГ) начать выполнять свои функции и полномочия.

Кабинет министров Украины разрешил Государственной инспекции градостроительства Украины (ГИГ) начать выполнять свои функции и полномочия.

Соответствующее постановление Кабинета министров Украины было принято на заседании 27 мая, сообщает корреспондент Укринформа.

Поэтому в Украине будут созданы межрегиональные территориальные органы Государственной инспекции градостроительства Украины в качестве юридического лица публичного права и ликвидированы территориальные органы Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ). Также постановление передает ГИГ полномочия по проведению конкурсов на лучшие дома и сооружения, построенные и принятые в эксплуатацию на территории Украины.

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По словам министра развития громад и территорий Алексея Чернышева, это постановление было разработано для продолжения реформы системы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора, которая началась в марте 2020 года.

Как сообщалось, Кабмин постановлениями от 13 марта 2020 года № 218 и № 219 ликвидировал Государственную архитектурно-строительную инспекцию Украины и создал три новых центральных органа исполнительной власти: Государственную инспекцию градостроительства Украины, Государственное агентство по техническому регулированию в градостроительстве Украины и Государственную сервисную службу градостроительства Украины.

Государственная инспекция градостроительства Украины (ГИГ) является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров через министра развития громад и территорий и реализует государственную политику по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (кроме предоставления (получения, регистрации), отказов в выдаче или аннулировании (отмене) документов, дающих право на выполнение подготовительных и строительных работ, приема в эксплуатацию завершенных строительных объектов). 

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6 мая Кабинет министров Украины своим распоряжением назначил председателем новосозданной Государственной инспекции градостроительства (ГИГ) Украины Юрия Васильченко, который до этого возглавлял Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ) Украины.

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Украина, Строительство, Дороги, Кабмин.
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