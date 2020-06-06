Нардеп: Более 80% всего жилого фонда в Украине было построено до 80-х годов

Новости Бизнеса:В Украине большинство "хрущевок" доживают свой срок.

В Украине большинство многоквартирных домов, которые построили в прошлом веке, "доживают" свой срок.

Жилой фонд имеет все признаки устаревшего, заявила народный депутат, заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, сообщил Buildportal.

"Более 80% всего жилого фонда в Украине было построено до 80-х годов. Это достаточно большая цифра, потому что средний возраст жилого дома в Украине составляет 46 лет", - говорит нардеп.

По ее словам, можно увидеть, что после 2000 года жилье в Украине вроде бы и строится, но оно не превышает 2-3% от общего числа.

"Плюс надо смотреть, какой же аварийный фонд, потому что аварийный фонд касается больше безопасности наших граждан и жителей таких домов. И именно аварийному фонду должны уделять больше внимания органы местного самоуправления, чтобы он в первую очередь шел на реконструкцию, реновацию, отселение и так далее" - отметила Шуляк.