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Нардепы планируют запретить продажу или аренду недвижимости без участия риэлторов

Нардепы планируют запретить продажу или аренду недвижимости без участия риэлторов
20:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter
В Верховной Раде предлагают обязать риелторов иметь лицензию, а также ввести паспортизацию объектов и их реестр.

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона "О риелторской деятельности", которым хотят детенизировать отрасль и обязать риелторов иметь лицензию, а также ввести паспортизацию объектов и их реестр.

Текст законопроекта (№3618) размещен на сайте парламента. Его автором являются ряд депутатов.

Согласно 7 статье законопроекта, риелторские услуги могут предоставляться только субъектом риелторской деятельности, которому такое право предоставлено в порядке и на условиях, определенных настоящим законом.

"Видами риелторской деятельности является предоставление риелторских услуг, к которым относятся: посреднические услуги по покупке, продаже, найму (аренде), ссуде недвижимого имущества, а также осуществление других операций с недвижимостью, связанных с приобретением, изменением, прекращением прав на недвижимое имущество, в том числе путем публичных предложений; информационные, консультационные, аналитические, мониторинговые и другие услуги, связанные с приобретением, изменением, прекращением прав на недвижимое имущество; услуги агентов условного депонирования; услуги, связанные с проведением публичных торгов; другие посреднические услуги с недвижимым имуществом, результатом которых становится совершение действий, направленных на установление, изменение, прекращение прав на недвижимое имущество", - говорится в тексте законопроекта.

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Отмечается, что осуществление риелторской деятельности без получения квалификационного свидетельства влечет наложение штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8,5 до 17 тыс. грн) с конфискацией денег, полученных в результате совершения этого административного правонарушения.

Также риелторы будут вносить информацию по договорам в новый сервис — Единую информационную базу, которая будет публичной и доступной онлайн. В то же время незарегистрированные в базе риелторские договоры не будут считаться законными.

Согласно тексту законопроекта, размещать рекламу по объекту недвижимости с целью отчуждения, реализации, передачи в аренду могут: владелец объекта недвижимости или его наследник при наличии индивидуального регистрационного номера информационного паспорта объекта недвижимости, зарегистрированного в Единой информационной базе данных. А также субъект риелторской деятельности при условии наличия риелторского договора по рекламе объекта недвижимости, зарегистрированного в Единой информационной базе данных.

За невыполнение этого требования законопроект предусматривает штраф в 47,2 тысячи гривен.

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Также риелторы будут обязаны пройти профподготовку и сдавать квалификационный экзамен. Аттестованные риелторы будут вноситься в новосозданный сервис – Единый реестр риелторской деятельности (Единый реестр физических лиц, юридических лиц и профессиональных объединений в сфере риелторской деятельности).

Отмечается что действие законопроекта не распространяется на правоотношения, связанные с отчуждением (арендой) недвижимого имущества, являющегося государственной и коммунальной собственностью и отчуждением недвижимого имущества в соответствии с законодательством о приватизации.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, этот документ направлен на законодательное урегулирование сферы предоставления риелторских услуг, четкое определение прав и обязанностей риелторов, порядка предоставления ими риелторских услуг, основ риелторского самоуправления, установление ответственности в сфере риелторской деятельности.

"Законопроект направлен на детенизацию сфере оказания риелторских услуг и увеличение доходов в Государственный бюджет Украины, обеспечение прозрачности, достоверности и доступа к информации и услугам в сфере риелторской деятельности, формирование единой информационной базы данных об объектах недвижимости, что будет способствовать качественному предоставлению услуг в сфере риелторской деятельности и надлежащему проведению операций с недвижимым имуществом, и обеспечит систематизацию и быстрый поиск проверенной информации о недвижимом имуществе, предоставит возможность пользоваться удобными сервисами при проведении операций с объектами недвижимости", - говорится в пояснительной записке к документу.

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Верховная Рада, Недвижимость.

Автор:

Телеграф
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