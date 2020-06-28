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Ремонтируете дом? В КГГА напомнили, что запрещено делать

Ремонтируете дом? В КГГА напомнили, что запрещено делать
Обновлено 18:37 Сегодня Телеграф UBR
Существует перечень работ, которые нельзя осуществлять в многоквартирных домах.

Жители многоквартирных домов отвечают за их состояние. Существует перечень работ по реконструкции и ремонту, которые запрещается выполнять в таких домах, сообщил замдиректора департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА Юрий Таций в Facebook.

Чиновник проинформировал, что именно не позволяется делать в квартире:

  • разбирать внешние стены, чтобы объединить лоджии и балконы;
  • частично или полностью разбирать межэтажные перекрытия по вертикали;
  • увеличивать площадь санузлов и ванных комнат за счет площади жилья или вспомогательных помещений;
  • делать проемы в несущих стенах, если на эти действия отсутствует утвержденная проектная документация;
  • самовольно делать пристройки или надстройки к дому.

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Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован проект закона "О риелторской деятельности", которым хотят детенизировать отрасль и обязать риелторов иметь лицензию, а также ввести паспортизацию объектов и их реестр.

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Все по теме:

КГГА, Ремонт, Дом, Юрий Таций.

Автор:

Телеграф
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