Ремонтируете дом? В КГГА напомнили, что запрещено делать

Жители многоквартирных домов отвечают за их состояние. Существует перечень работ по реконструкции и ремонту, которые запрещается выполнять в таких домах, сообщил замдиректора департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА Юрий Таций в Facebook.
Чиновник проинформировал, что именно не позволяется делать в квартире:
Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован проект закона "О риелторской деятельности", которым хотят детенизировать отрасль и обязать риелторов иметь лицензию, а также ввести паспортизацию объектов и их реестр.