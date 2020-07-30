В Европе самый большой 3D-принтер "напечатал" двухэтажный дом (Видео)

Крупнейший в Европе 3D-принтер "распечатал" двухэтажный дом. По заявлениям бельгийской строительной компании Kamp C, занимающейся внедрением экологически безопасных строительных технологий, это самый большой дом в истории, напечатанный в виде единой конструкции стационарным принтером.

Принтер размером 10 х 10 метров конструктивно мало чем отличается от меньших "собратьев", воплощающих аддитивные технологии, но в качестве строительного материала он использует бетон специального состава.

Среди преимуществ этого процесса, в сравнении с обычной сборкой, выделяются скорость печати и эффективность в использовании материалов. Таким образом это позволяет сократить общие расходы на строительство.

"Прочность на сжатие у нашего материала в три раза выше, чем у строительного кирпича. В конструкции используется крайне малое количество арматурной сетки. Технология печати также позволяет отказаться от опалубочных конструкций. Все это позволило сэкономить примерно 60% материалов, времени и бюджета", - рассказал менеджер проекта Марийке Аертс.

Дом имеет площадь в 90 квадратных метров, но при этом является скорее демонстрационной моделью, нежели жилой структурой. Тем не менее, в нем реализованы такие удобства, как солнечные батареи и полы с подогревом.

"Печать этого дома - скорее способ заявить о себе. Проект открывает для всей строительной области потенциал данной технологии и стремится сделать ее более доступной", - руководитель проекта Эмиэль Аскионе.