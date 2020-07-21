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Вдохновляясь грейпфрутом и моллюсками: создан материал, "который невозможно разрезать"

Вдохновляясь грейпфрутом и моллюсками: создан материал, "который невозможно разрезать"
Обновлено 04:02 Сегодня Телеграф Фото: pixabay
Ученые создали материал, который, по их убеждению, является первым созданным не режущимся материалом. Разработку, которая может стать новым словом для индустрии безопасности и здравоохранения, представили в журнале Scientific reports.

Материал получил название Proteus в честь бога Протея, который мог принимать разные обличья. Его сделали из керамических сфер, облаченных в алюминиевую конструкцию. Испытания показали, что угловые шлифовальные машины, сверла или струи воды под высоким давлением оказались неспособными его разрезать. 

Группа исследователей, под руководством Университетом Дарема в Великобритании, и Институтом станков и технологии формовки им. Фраунгофера в Хемнице в Германии, почерпнула идею у грейпфрутов и моллюсков. 

Раковины моллюсков состоят из плиток, связанных биополимерным материалом. Это делает их крайне устойчивыми к переломам. Арагонитовая плитка, содержащаяся в раковинах этих животных, здесь была заменена на промышленную керамику и аллюминиевую матрицу из металлической пены. 

По убеждениям ученых, этот материал можно будет использовать для изготовления навесных замков, брони или защитного снаряжения для людей, которые работают с режущим инструментом. 

Внутреннее строение материала представляет собой ячеистую алюминиевую структуру, которая обернута вокруг керамических сфер. При попытке разрезать её с помощью шлифовальной машины или сверла создается взаимосвязанная вибрационная связь, которая может противостоять инструменту бесконечно. Лезвие в процессе разрушается и становится неэффективным. 

Помимо того, крошечные керамические части, при попытках разрезать материал, разрушаются, заполняя собой ячеистую структуру, и затвердевают, таким образом создавая дополнительное отталкивающее воздействие. 

"Мы были заинтригованы тем, как клеточная структура грейпфрута и черепичная структура раковин моллюсков могут противостоять повреждению плода или существ внутри, несмотря на то, что сами по себе они состоят из относительно слабых органических строительных блоков. По сути, пытаться разрезать наш материал — это все равно, что резать желе, заполненное самородками", - говорит один из разработчиков материала Стефан Шинишевский.

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Исследователи уже запатентовали изобретение и надеются в скорейшем будущем заключить сделки с отраслевыми партнерами для использования материала на рынке. 

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Все по теме:

Физика, Грейпфрут, Моллюски, Материаловедение.

Автор:

Телеграф
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