Электроны графена удалось "поймать": это может ускорить разработку квантовых компьютеров

Экспериментальная команда использовала атомные кирпичи, чтобы построить стены, способные остановить электроны графена. Атомные стенки, ограничивающие электроны, привели к образованию структур. Затем их спектр сравнивался с теоретическими предсказаниями, демонстрируя тем самым, что электроны были ограничены. В частности ученые смогли добиться сконструированных структур, которые привели к почти идеальному удержанию электронов. Об этом свидетельствует появление резких резонансов квантовых ям с удивительно большим временем жизни.
Исследование наглядно показывает, что непроницаемые стенки для электронов графена могут быть созданы путем коллективного манипулирования большим количеством атомов водорода. В экспериментах использовался сканирующий туннельный микроскоп для создания искусственных стен с субнанометрической точностью. Это привело к появлению наноструктур графена произвольно сложной формы с размерами от двух нанометров до одного микрона.
Важно отметить, что этот метод является неразрушающим, что позволяет исследователям стирать и восстанавливать наноструктуры по своему желанию. При этом обеспечивается беспрецедентный уровень контроля для создания искусственных графеновых устройств.
Эксперименты показывают, что сконструированные наноструктуры способны идеально удерживать электроны графена в этих искусственно созданных моделях. При этом они преодолевают критическую проблему, создаваемую туннелированием Клейна. В конечном счете это открывает много новых интересных возможностей — наноструктуры реализуют квантовые точки графена, которые могут быть выборочно связаны, тем самым открывая для ученых возможность создания искусственного квантового вещества.