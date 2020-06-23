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"Умная" ткань с функцией терморегуляции: графену нашли еще одно применение

"Умная" ткань с функцией терморегуляции: графену нашли еще одно применение
Обновлено 04:16 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер
Ученые Манчестерского университета разработали новый тип "умной" ткани, которую можно внедрить в адаптивную одежду — она сохраняет прохладу в теплую погоду и наоборот. Материал достигает это благодаря использованию графена, который можно настроить на изменение теплового излучения ткани.

Текстиль на основе графена охлаждается в жару и нагревается на холоде. Одежда может регулировать это самостоятельно или с помощью команд от пользователя.

Этот прорыв основан на предыдущих работах той же исследовательской группы, которая использовала способности графена для создания теплового камуфляжа, скрывающего тепло от инфракрасных камер. Этот материал пропускал небольшой электрический ток, который подавался на слои графена, встроенные в материал.

Это приводит к изменению количества инфракрасного излучения, испускаемого через поверхность материала, что в одной демонстрации позволило настроить его таким образом, чтобы замаскировать тепловой след руки человека от инфракрасной камеры. После этого команда стала уделять больше внимания настраиваемому текстилю.

Чем теплее человеческое тело, тем больше инфракрасного излучения оно испускает, поэтому некоторые модели одежды предназначены для того, чтобы это излучение свободно проходило через ткань, помогая поддерживать температуру тела на низком уровне. В то же время другая одежда сохраняет тепло. Теперь команда адаптировала свой умный текстиль, чтобы она могла выполнять обе роли с помощью специальной настройки.

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"Способность контролировать тепловое излучение — ключевая необходимость сразу для множества областей, — объясняет профессор Коскун Кокабас, который руководил исследованиями. — Поддержание обеих функций по мере того, как окружающая среда нагревается или охлаждается — это сложная задача".

Команда продемонстрировала динамический контроль теплового излучения, создав прототип одежды с активным устройством — заплаткой на груди, которую можно включать и выключать. В ближайшей перспективе команда хочет решить проблему экстремальных температурных колебаний, с которыми сталкиваются спутники на орбите.

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Одежда, Ткань, Графен.

Автор:

Телеграф
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