Не только детская забава: мыльные пузыри будут "помогать" опылять цветы

Поиск альтернативных методов опыления культур становится все более актуальным по мере сокращения популяций пчел. Ученые обнаружили, что мыльные пузыри могут переносить зерна пыльцы и откладывать их на цветах.
"Это звучит фантастично, но мыльный пузырь действительно позволяет эффективно опылять цветы и гарантирует, что качество цветов останется таким же, как и при обычном опылении", — заявил Эйдзиро Мияко, доцент Японского института науки и технологий и ведущий автор исследования.
Ученые представили технологию, в которой мыльные пузыри переносят автономные роботы-пылесосы и небольшие беспилотники — они справляются с опылением лучше, чем существующие машинные методы. Мияко и его коллеги сначала экспериментировали с игрушечным беспилотником, но обнаружили, что он повреждает цветы, с которыми контактирует. Мыльные пузыри же — более мягкий подход для того, чтобы опылять растения.
Сначала исследователи выяснили, что мыльные пузыри действительно могут переносить пыльцу. Затем они протестировали различные составы пузырьков и остановились на лаурамидопропил бетаине — соединении, иногда используемом в шампунях. После этого исследователи протестировали использование беспилотника для того, чтобы направлять пузыри на цветы — оказалось, что устройства могут это делать достаточно точно.
Ранние эксперименты оказались успешными, но исследователи пока не знают как определить лучший способ направления пузырей и что делать в случае, если будет сильный ветер или дождь.
"Мы ожидаем, что наш междисциплинарный подход, сочетающий в себе мыльные пузыри и технологию беспилотных летательных аппаратов, приведет к инновационным разработкам в области сельскохозяйственной инженерии", — заявили исследователи.