Не только детская забава: мыльные пузыри будут "помогать" опылять цветы

Ученые разрабатывают подобный метод на случай, если пчелы начнут вымирать.

Поиск альтернативных методов опыления культур становится все более актуальным по мере сокращения популяций пчел. Ученые обнаружили, что мыльные пузыри могут переносить зерна пыльцы и откладывать их на цветах.

"Это звучит фантастично, но мыльный пузырь действительно позволяет эффективно опылять цветы и гарантирует, что качество цветов останется таким же, как и при обычном опылении", — заявил Эйдзиро Мияко, доцент Японского института науки и технологий и ведущий автор исследования.

Ученые представили технологию, в которой мыльные пузыри переносят автономные роботы-пылесосы и небольшие беспилотники — они справляются с опылением лучше, чем существующие машинные методы. Мияко и его коллеги сначала экспериментировали с игрушечным беспилотником, но обнаружили, что он повреждает цветы, с которыми контактирует. Мыльные пузыри же — более мягкий подход для того, чтобы опылять растения.

Сначала исследователи выяснили, что мыльные пузыри действительно могут переносить пыльцу. Затем они протестировали различные составы пузырьков и остановились на лаурамидопропил бетаине — соединении, иногда используемом в шампунях. После этого исследователи протестировали использование беспилотника для того, чтобы направлять пузыри на цветы — оказалось, что устройства могут это делать достаточно точно.

Ранние эксперименты оказались успешными, но исследователи пока не знают как определить лучший способ направления пузырей и что делать в случае, если будет сильный ветер или дождь.

"Мы ожидаем, что наш междисциплинарный подход, сочетающий в себе мыльные пузыри и технологию беспилотных летательных аппаратов, приведет к инновационным разработкам в области сельскохозяйственной инженерии", — заявили исследователи.