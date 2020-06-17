Скачать
Среда, 17.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шмыгаль: Внешнее независимое оценивание состоится по плану
Шмыгаль: Внешнее независимое оценивание состоится по плану
В Украине из-за жары ограничат въезд грузовиков в города
В Украине из-за жары ограничат въезд грузовиков в города
Динамо прошло Минай на пути в финал Кубка Украины
Динамо прошло Минай на пути в финал Кубка Украины
Владимир Жогло ушел из рядов холостяков окончательно: юморист обвенчался со своей возлюбленной
Владимир Жогло обвенчался со своей возлюбленной

Одни в воде, другие на суше: исследование показало, почему рыбы меняют "место жительства"

Одни в воде, другие на суше: исследование показало, почему рыбы меняют "место жительства"
Обновлено 17:00 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com
Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса совместно с коллегами из Университета Миннесоты выяснили, при каких условиях рыбы выходят на сушу и остаются там. Результаты исследования опубликованы в журнале британского экологического общества Functional Ecology.

История выхода рыб на сушу имеет очевидные параллели с происхождением всех наземных позвоночных. Окаменелости могут дать нам важную информацию о том, как этот процесс мог проходить, а также рассказать о типах эволюционных адаптаций, которые происходили с организмами. Однако для того, чтобы посмотреть на процесс более наглядно, ученые исследовали рыб, которые существуют сегодня и совершают такие "приемы" в виде выхода на сушу регулярно. Это — бленни. Эти существа живут сразу в нескольких средах обитания. Некоторые из них в воде, а другие могут выходить из приливной зоны на сушу, но только ненадолго.

Благодаря этому разнообразию рыб бленни можно разделить на стадии процесса выхода доисторических рыб на сушу. Это делает их уникальной группой животных для изучения.

Мы смогли выявить последовательность событий, вероятно, позволивших рыбам в конечном итоге эволюционировать в существ, которые могли покинуть воду, а затем заселить Землю. Наше исследование также показало, как эти виды адаптировались на суше - Доктор Терри Орд, ведущий автор исследования.

По результатам исследования, для того, чтобы перейти на сушу, рыбы бленни должны питаться разнообразной пищей, а также быть активными и гибкими в поведении.

Лапы-крылья: палеонтологи обнаружили останки нового вида динозавра

Исследование еще не окончено, пока нельзя делать глобальные выводы о том, что подобным образом эволюционировали все рыбы. Для этого нужно провести экспериментальное исследование. Авторы также намерены продолжить изучение того, как выход на сушу повлиял на другие аспекты поведения, экологии и тел рыб бленни.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследование, Наука, Рыбы.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Виды рыбы, которые вредно употреблять в пищу
02 Самые опасные сорта меда, которые не стоит покупать
03 Во Франции трагически погибла чемпионка мира по скалолазанию
04 Угроза никуда не исчезла: Кабмин продлит карантин до 31 июля
05 Российской актрисе, выступавшей в оккупированном Крыму, разрешили въезд в Украину
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Два пассажирских лайнера столкнулись в аэропорту Шотландии: фото
Два самолета столкнулись в аэропорту Шотландии: фото
Адаптивный карантин: Кабмин обновил механизм ограничительных мер
В Украине обновили механизм ужесточения карантина в регионах
Крушения легкомоторного самолета в Одессе: умер второй пилот
Крушения самолета в Одессе: умер второй пилот
Теперь на Android и iOS: Google открыла доступ к сервису Meet на смартфонах
Теперь на Android и iOS: Google открыла доступ к сервису Meet на смартфонах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь