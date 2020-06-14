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Лапы-крылья: палеонтологи обнаружили останки нового вида динозавра

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Лапы-крылья: палеонтологи обнаружили останки нового вида динозавра
21:39 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: twitter
Найденный вид - оверорапторы - небольшие представители отряда ящеротазовые, которые жили около 90 миллионов лет назад на территории современной Аргентины.

В Патагонии палеонтологи обнаружили окаменелости Overoraptor chimentoi — нового вида паравесов (клада тероподовых динозавров) отряда ящеротазовые. Как сообщает аргентинский информационный портал Infobae, этот оверораптор бродил по земле примерно 90 миллионов лет назад, во времена мелового периода. Подробнее о находке рассказывается в статье ученых из Национального исследовательского центра науки и техники Буэнос-Айреса, опубликованной в журнале Nature.

Оверораптор был небольшим грациозным существом, длина его тела достигала примерно 1,3 метра. Кроме того, он обладал очень длинными и изящными передними конечностями, напоминавшими крылья, хорошо приспособленными для бега ногами и серповидным когтем на одном из пальцев каждой конечности.

"Эта особенность отсутствует у птиц, чьи ноги — более развитые в эволюционном плане — позволяют им держаться за ветви деревьев", — говорит ведущий автор исследования Маттиас Мотта. Окаменелые останки Overoraptor chimentoi нашли при раскопках в формации Уинкуль провинции Рио-Негро (северная окраина Патагонии).

"Есть признаки, которые отличают Overoraptor chimentoi от аргентинских уненлагий, а также от таких двуногих хищников, как велоцирапторы, — объясняет Фернандо Новас, еще один автор работы. — Анализируя его лапы, мы обнаружили птичьи особенности, связанные с полетом. Это заставляет нас думать, что по филогенетическому древу Overoraptor chimentoi был ближе к птицам, чем большинство известных до сих пор ящеров. <…> Однако наша гипотеза заключается в том, что его способность складывать крылья все же должна была иметь другую функцию, чем у летающих птиц, поскольку это животное бегало".

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"Вполне возможно, что передние конечности этого динозавра играли роль в обеспечении баланса во время гонки, благодаря возможности их последовательного перемещения, как это происходит у способных бегать птиц, например страусов. Некоторые характеристики костей верхних конечностей Overoraptor chimentoi, в частности локтевой кости, делают их более похожими на крылья птиц — нанду или кондоров, — нежели других динозавров-хищников, включая уненлангий", — добавил Мотта.

По словам ученых, обнаруженный оверораптор тесно связан с рахонависами — видом вымерших птиц из монотипического рода Rahonavis, живших во времена верхнемеловй эпохи на территории современного Мадагаскара и напоминавших микрорапторов.

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"Оба вида имели конечности, как у хищников, при этом похожие на крылья птиц, что подразумевает эволюционные процессы, с которыми не столкнулись уненлангии и велоцираторы, — отметил Новас. — Мы думаем, благодаря своим анатомическим характеристикам, рахонависы должны был иметь возможность автоматически складывать крыло, что характерно для птиц. Эти схожие черты указывают на то, что Overoraptor chimentoi и Rahonavis могут сформировать новую группу бегунов-паравесов, которые будут ближе к птицам, чем все известные динозавры".

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Наука, Динозавр, Палеонтолог.

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Телеграф
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