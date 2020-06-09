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Быстро нюхали и охлаждали мозги: ученые показали, как выглядит мозг анкилозавра

Быстро нюхали и охлаждали мозги: ученые показали, как выглядит мозг анкилозавра
10:30 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: twitter

Новости науки:Ученые выяснили, что анкилозавры обладали хорошим обонянием - большая часть мозга отвечала у них именно за эту функцию.

Анкилозавры появились на Земле в середине юрского периода — примерно 160 миллионов лет назад — и просуществовали вплоть до конца эпохи динозавров, завершившейся 65 миллионов лет назад. Эти растительноядные животные внешне напоминали современных черепах или броненосцев, были покрыты мощной броней, а иногда даже обладали костяной булавой на хвосте.

В ходе исследования палеонтологи изучили три фрагмента ископаемых черепов анкилозавра Bissektipelta archibaldi, найденных во время серии международных экспедиций URBAC в конце 1990-х — начале 2000-х годов на местонахождении Джаракудук в пустыне Кызылкум в Узбекистане. Оно уникально тем, что тем можно обнаружить многочисленные остатки разнообразных представителей древней фауны, включая динозавров, птерозавров, крокодилов, птиц, млекопитающих и других позвоночных животных.

Материал, который был собран в то время (десятки фрагментов черепов и скелетов, сотни тысяч изолированных костей), ученые до сих пор используют в научных исследованиях и говорят, что его хватит на много лет вперед.

"Благодаря развитию технологий компьютерной томографии (КТ) за последние 15−20 лет палеонтологам удается все больше узнавать о том, как был устроен мозг динозавров. Мы решили переописать вид Bissektipelta archibaldi, а также сделать 3D-реконструкцию внутренней части его мозговой полости с помощью КТ. Важно понимать, что виртуальный „слепок“ черепной коробки — это не совсем мозг: нужно внимательно разбираться, чтобы понять, какого размера был сам мозг, где находились его части, как проходили сосуды и нервы" — рассказал ведущий автор статьи, аспирант СПбГУ Иван Кузьмин.

В итоге ученым удалось узнать, что немалую часть мозга Bissektipelta archibaldi занимали обонятельные луковицы — около 60% от размера больших полушарий. То есть эти животные могли похвастаться хорошим обонянием, которое, вероятно, помогало им искать пищу, сородичей противоположного пола и вовремя чувствовать приближение хищников

Другое интересное умение анкилозавров — это способность в прямом смысле охлаждать мозги.

"Сеть вен и артерий в их голове оказалась очень сложная: они шли не однонаправленно, а постоянно друг с другом сообщались, как система железнодорожных путей. Возможно, кровь могла течь в разных направлениях и перераспределяться, сохраняя оптимальную температуру мозга животного. Например, нагрелось у анкилозавра темечко, а сосуды теплую кровь быстро отвели, создав эффект экранирования", — отмечают авторы работы.

Еще один важный вывод касается слуха Bissektipelta archibaldi: палеонтологам удалось исследовать внутреннее ухо древнего животного — по его анатомии можно понять, звуки какой частоты мог слышать анкилозавр. Оказалось, что диапазон составляет примерно от 300 до 3000 герц, — в таком же диапазоне слышат современные крокодилы. Это достаточно низкие частоты, которые соответствуют сравнительно крупным размерам анкилозавров. Чем крупнее современные животные, тем более низкочастотные звуки они издают и слышат. Палеонтологи предположили, что в процессе эволюции анкилозавры увеличивались в размерах, поэтому более поздние формы воспринимали звуки еще более низких частот.

Чем питались анкилозавры? В Канаде найдена мумия, которая "отвечает" на вопрос

"Для современных видов животных характерна определенная связь между массой тела и мозга. Если посмотреть на динозавров, то анкилозавры и их ближайшие родственники (стегозавры) были практически аутсайдерами: масса их мозга оказалась как минимум наполовину меньше того, что мы бы ожидали увидеть исходя из сравнения с современными животными, — около 26,5 грамма для трехметровой особи. Объем мозга можно сравнить с двумя грецкими орехами. Тем не менее анкилозавры просуществовали на планете 100 миллионов лет, были вполне успешными с точки зрения эволюции. Но, судя по размеру обонятельных луковиц, нюхали они все же чуть быстрее, чем думали", — объяснил Иван Кузьмин.

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Археология, Динозавры, Наука, Динозавр, Скелет, Анкилозавр.
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