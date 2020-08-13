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Глава Минэкономики: Стратегические предприятия приватизации подлежать не будут

Глава Минэкономики: Стратегические предприятия приватизации подлежать не будут
Обновлено 06:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Стратегически важные для жизнедеятельности Украины государственные предприятия подлежать приватизации не будут. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, чьи слова приводит пресс-служба Минэкономики.

По словам Петрашко, в Украине сейчас более трех тысяч госпредприятий, большинство из которых - неприбыльные активы, которые используются для различных схем и махинаций, в том числе и коррупционных. 

Он считает, что единственный способ выйти из этой ситуации - передать такие предприятия частным лицам. Министр уверен, что это сохранит и увеличит количество рабочих мест, уплату налогов и приток инвестиций.

В то же время, он отметил, что госпредприятия, являющиеся стратегически важными для жизнедеятельности общества, энергетической независимости и обороноспособности страны, приватизации подлежать не будут.

"Важные предприятия, которые выполняют стратегические функции государства, такие как, например, Энергоатом, Укрзализныця, не будут подлежать приватизации вообще", сказал Петрашко. 

Напомним, 12 августа Кабмин принял распоряжение о передаче около двух сотен предприятий ФГИ для дальнейшей приватизации. 

В Фонде госимущества планируют запустить процесс приватизации объектов "Укрспирта"

В их список включены непрофильные и неприбыльные активы, большинство из которых не осуществляет производственной деятельности, а также нуждается в инвестициях и восстановлении. 

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Все по теме:

Приватизация, Минэкономики, Игорь Петрашко.

Автор:

Телеграф
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