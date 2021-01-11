Украинцам подсказали три простых способа уменьшить счета за тепло

Исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк рассказал, как можно уменьшить сумму в платежке за тепло "вдвое и больше".

Об этом он написал у себя в Фейсбук.

"Счета за тепло можно уменьшить вдвое и больше тремя способами: комплексно утеплить дом и модернизировать внутренние системы; требовать от правительства дешевого газа перекрыв дорогу водителям транспорта, которые едут домой; мерзнуть и экономить", - написал он.

Он отметил, что в стране полтора года отсутствует видение политики энергоэффективности. До этого она, по его словам, "хромала на обе ноги, но была".

Помимо того, Павлюк напомнил, что в течение года власти объединяли Минэнерго и Минрегион, а потом разъединяла их обратно.

Также, отмечает он, в стране более года нет руководителя госагентства по энергоэффективности, а расходы на нее "на два-три порядка меньше" ассигнования на субсидии и зеленую энергетику.

Отметил он, что в Украины не было стратегии по работе с жилыми домами без ОСМД.

"Единственным способом сократить счета является комплексная термомодернизация домов и модернизация городских систем для того, чтобы сократить объем потребленного энергоресурса. Все остальное - танцы с бубнами, которые не могут закончиться ничем реальным даже теоретически", - пишет Павлюк.

Как сообщалось ранее, 11 января в Полтаве, Львове, трех населенных пунктах Черновицкой области люди вышли на митинги под ОГА и перекрыли трассы с требованием снизить тарифы.