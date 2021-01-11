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Украинцам подсказали три простых способа уменьшить счета за тепло

Украинцам подсказали три простых способа уменьшить счета за тепло
Обновлено 22:08 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк рассказал, как можно уменьшить сумму в платежке за тепло "вдвое и больше". 

Об этом он написал у себя в Фейсбук. 

"Счета за тепло можно уменьшить вдвое и больше тремя способами: комплексно утеплить дом и модернизировать внутренние системы; требовать от правительства дешевого газа перекрыв дорогу водителям транспорта, которые едут домой; мерзнуть и экономить", - написал он. 

Он отметил, что в стране полтора года отсутствует видение политики энергоэффективности. До этого она, по его словам, "хромала на обе ноги, но была". 

Помимо того, Павлюк напомнил, что в течение года власти объединяли Минэнерго и Минрегион, а потом разъединяла их обратно. 

Также, отмечает он, в стране более года нет руководителя госагентства по энергоэффективности, а расходы на нее "на два-три порядка меньше" ассигнования на субсидии и зеленую энергетику. 

Отметил он, что в Украины не было стратегии по работе с жилыми домами без ОСМД. 

"Единственным способом сократить счета является комплексная термомодернизация домов и модернизация городских систем для того, чтобы сократить объем потребленного энергоресурса. Все остальное - танцы с бубнами, которые не могут закончиться ничем реальным даже теоретически", - пишет Павлюк. 

Как сообщалось ранее, 11 января в Полтаве, Львове, трех населенных пунктах Черновицкой области люди вышли на митинги под ОГА и перекрыли трассы с требованием снизить тарифы.

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Все по теме:

Тарифы, Тепло, Святослав Павлюк.

Автор:

Телеграф
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