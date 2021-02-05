В Киеве продают квартиру за $9 тысяч: в чем подвох заманчивого предложения (фото)

Даже сейчас в Киеве еще возможно найти доступное жилье. По крайней мере, в Интернете висит объявление о продаже квартиры без окон всего за 9 тысяч долларов (около 250 000 гривен).

"Цокольное помещение на ул. Яворницкого в Святошинском районе переделали под однокомнатную квартиру без окон. В помещении есть душ, туалет (унитаз напольный), стиральная машина, бойлер, холодильник, электроплита, шкаф и диван. Площадь - 6 кв. м. Цена - $9 тыс. Есть желающие?" сообщает телеграм-канал "Киев Сейчас".

Отметим, что улица Яворницкого, на которой расположена мини-квартира, находится в Святошинском районе Киева в селе Беличи.

Напомним, в Украине на вторичном рынке за январь-июнь 2020 года квартиры стали дороже по сравнению с прошлым годом на 9,5%, а на первичном рынке на 6,9%. По данным Госстатистики однокомнатные квартиры на вторичном рынке выросли в цене больше всего (на 12,9%). Цена 2-х комнатных квартир поднялась на9,8%, а 3-х комнатные на 6,4%.