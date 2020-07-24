В Украине взлетели цены на жилье: что больше всего подорожало

В Украине на вторичном рынке за январь-июнь текущего года квартиры стали дороже по сравнению с прошлым годом на 9,5%, а на первичном рынке на 6,9%. Об этом сообщили в Госстате.

В Госстатистики отметили, что однокомнатные квартиры на вторичном рынке подорожали больше всего (на 12,9%).

Соответственно 2-х комнатные квартиры выросли в цене на 9,8%, а 3-х комнатные на 6,4%.

Касательно стоимости жилья на первичном рынке за первое полугодие текущего года, оно подорожало 6,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Самые большие повышения в цене наблюдаются на 3-х комнатные квартиры - на 7,6%, 1-комнатные квартиры подорожали на 7,4%.

В НБУ сообщают, что резкое повышение заработных плат может повлиять на макроэкономические показатели и инфляцию в целом. Об этом рассказал зампредседателя Нацбанка Дмитрий Сологуб.