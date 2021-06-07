Собачья конура за 5 лямов: как выглядит одна из наименьших квартир-студий Москвы (видео)

В российской столице продают миниатюрные квартиры-студии общей площадью в 13,2 квадратных метра за более чем 4,5 миллиона рублей (1,68 млн гривен).

Кадрами того, как выглядят подобные жилища, поделились в телеграм-канале Двач.

"Будка для собаки за 5 миллионов, звучит заманчиво", - сказано в подписи к видеозаписям.

Как видно на видео, в каждой из таких квартир есть отдельный санузел и небольшой коридорчик, ведущий в крошечную комнатку.

В комнату можно поставить стол и диван, а вот запихнуть в нее кухню уже будет проблематично.

Несмотря на это, по словам риелтора, несмотря на небольшой размер жилплощади и огромную цену, такие квартирки все равно пользуются спросом из-за их удобного месторасположения.

Как сообщалось ранее, в Киеве на продажу выставляли квартиру площадью 9 квадратных метров, но стоит она лишь около 250 000 гривен.