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"Не обидеть Путина" — как Зеленский может отреагировать на исполнение песни от ДШВ о президенте РФ

Автор
С. Сидоренко
Дата публикации
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Автор
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"Не обидеть Путина" — как Зеленский может отреагировать на исполнение песни от ДШВ о президенте РФ Новость обновлена 20 августа 2021, 09:59
Президент Украины Владимир Зеленский

Кричалка прозвучала 18 августа, будет ли она снова на репетиции парада 20 августа, в пятницу?

Президент Украины Владимир Зеленский должен отреагировать на кричалку харьковских ультрас, которую украинские десантники спели на репетиции парада ко Дню Независимости. "Путин х*йло" прозвучало на Крещатике несколько раз.

Возможные реакции главы украинского государства проанализировал журналист Сергей Сидоренко.

Зеленский с его стремлением "не обидеть Путина" сейчас стоит на распутье.

Причины две. Первое — то, что Путин это хйло, второе — то, что этот секрет полишинеля в среду несколько раз прозвучал на репетиции парада.

Ведь для Кремля является нонсеном версия, что веселая песенка (в оригинале — "вісєла пісєнька") не была санкционирована Банковой. Ибо на россии такое просто невозможно, вообще. Поэтому в Москве читают эти события однозначно: это не десантники пели, а Зе позволил десантникам петь.

И единственное, что может дать Зе шанс на оправдание в глазах хйла — это такое наказание виновных, которое бы надолго отбило у желающих желание петь эту тяжелую правду

Именно поэтому у Скабеевой сегодня была такая истерика.

Именно поэтому ролик о Хйле даже пустили на федеральном ТВ. Пусть даже без звука, но с намеком, который потенциально позволит российскому зрителю загуглить и услышать, что Путин — хйло (!).

Сами понимаете, что такие вещи на россии в эфир не пускают.

Но здесь — особые обстоятельства.

Поскольку в этой программе был ОДИН целевой зритель.

Этот зритель — Владимир Зеленский.

Он должен был увидеть, что Кремль капец какой злой.

И он точно это увидел — если не в эфире, то в фб.

Итак, теперь у Банковой есть два пути…

Материал опубликован на украинском языке — читайте на языке оригинала.

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