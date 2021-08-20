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"Не образити Путіна" - як Зеленський реагуватиме на виконання пісні від ДШВ про президента РФ

Автор
С. Сидоренко
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"Не образити Путіна" - як Зеленський реагуватиме на виконання пісні від ДШВ про президента РФ Новина оновлена 20 серпня 2021, 09:59
Президент України Володимир Зеленський

Кричалка пролунала 18 серпня, чи буде вона знову на репетиції параду 20 серпня, в п'ятницю?

Президент України Володимир Зеленський має відреагувати на кричалку харківських ультрас, яку українські десантники проспівали на репетиції параду до Дня Незалежності. "Путін х*йло" пролунало на Хрещатику кілька разів.

Можливі реакції українського очільника держави проаналізував журналіст Сергій Сидоренко.

"Зеленський з його прагненням "не образити Путіна" нині стоїть на роздоріжжі.

Причини дві. Перше — те, що Путін це хйло, друге — те, що цей секрет полішинеля у середу кількаразово прозвучав на репетиції параду.

Адже для Кремля є нонсеном версія, що вісєла пісєнька не була санкціонована Банковою. Бо на росії таке просто неможливе, взагалі. Тож у Москві читають ці події однозначно: це не десантники співали, а Зе дозволив десантникам співати.

І єдине, що може дати Зе шанс на виправдання в очах хйла — це таке покарання винних, яке б надовго відбило у охочих бажання співати цю тяжолу правду

Саме тому у Скабеєвої сьогодні була така істерика. 

Саме тому ролик про Хйла навіть пустили на федеральному ТБ. Хай навіть без звука, але з натяком, який потенційно дозволить російському глядачеві гугльнути і почути, що Путін — хйло(!). 

Самі розумієте, що такі речі на росії в ефір не пускають.

Але тут — особливі обставини.

Бо у цієї програми був ОДИН цільовий глядач.

Цей глядач — Володимир Зеленський. 

Він мав побачити, що Кремль капець який злий.

І він точно це побачив — як не в ефірі, то у фб.

Отже, тепер у Банкової є два шляхи.

Логічний шлях — ігнор. 

Хай військові співають, якщо хочуть. І вони таки заспівають — вже на репетиції у пʼятницю. Але тоді Путін буде злим, шо капець. І ображеним. персонально.

Емоційний шлях — істерика та тиск.

Натиснути на військових через їхніх командирів і переконати їх не співати знамениту пісню на другій репетиції параду. Все ж це армія.

Але…

Якщо станеться друге, то злим буде не Путін, а кияни.

Бо якщо пісню цього разу НЕ проспівають (за будь-якої причини, до речі), то ВСІ вирішать, що це — Зеленський наказав. 

Який шлях обере Зе? Чия думка йому важливіша?

Скоро побачимо. Тобто — почуємо", — підсумував журналіст.

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