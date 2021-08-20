"Не образити Путіна" - як Зеленський реагуватиме на виконання пісні від ДШВ про президента РФ
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Кричалка пролунала 18 серпня, чи буде вона знову на репетиції параду 20 серпня, в п'ятницю?
Президент України Володимир Зеленський має відреагувати на кричалку харківських ультрас, яку українські десантники проспівали на репетиції параду до Дня Незалежності. "Путін х*йло" пролунало на Хрещатику кілька разів.
Можливі реакції українського очільника держави проаналізував журналіст Сергій Сидоренко.
"Зеленський з його прагненням "не образити Путіна" нині стоїть на роздоріжжі.
Причини дві. Перше — те, що Путін це хйло, друге — те, що цей секрет полішинеля у середу кількаразово прозвучав на репетиції параду.
Адже для Кремля є нонсеном версія, що вісєла пісєнька не була санкціонована Банковою. Бо на росії таке просто неможливе, взагалі. Тож у Москві читають ці події однозначно: це не десантники співали, а Зе дозволив десантникам співати.
І єдине, що може дати Зе шанс на виправдання в очах хйла — це таке покарання винних, яке б надовго відбило у охочих бажання співати цю тяжолу правду
Саме тому у Скабеєвої сьогодні була така істерика.
Саме тому ролик про Хйла навіть пустили на федеральному ТБ. Хай навіть без звука, але з натяком, який потенційно дозволить російському глядачеві гугльнути і почути, що Путін — хйло(!).
Самі розумієте, що такі речі на росії в ефір не пускають.
Але тут — особливі обставини.
Бо у цієї програми був ОДИН цільовий глядач.
Цей глядач — Володимир Зеленський.
Він мав побачити, що Кремль капець який злий.
І він точно це побачив — як не в ефірі, то у фб.
Отже, тепер у Банкової є два шляхи.
Логічний шлях — ігнор.
Хай військові співають, якщо хочуть. І вони таки заспівають — вже на репетиції у пʼятницю. Але тоді Путін буде злим, шо капець. І ображеним. персонально.
Емоційний шлях — істерика та тиск.
Натиснути на військових через їхніх командирів і переконати їх не співати знамениту пісню на другій репетиції параду. Все ж це армія.
Але…
Якщо станеться друге, то злим буде не Путін, а кияни.
Бо якщо пісню цього разу НЕ проспівають (за будь-якої причини, до речі), то ВСІ вирішать, що це — Зеленський наказав.
Який шлях обере Зе? Чия думка йому важливіша?
Скоро побачимо. Тобто — почуємо", — підсумував журналіст.
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