Надо вернуть в школу русский язык, 3, а может и 4 раза в неделю

Блогер предложил метод, как отбить у украинских детей желание учить русский язык

Преподавание русского языка в школах Украины следует вернуть, и даже более того, усилить путем увеличения числа учебных часов и нагрузки на школьников. Тогда дети точно не захотят его учить.

Такой способ преподавания предложил блогер Антон Ходза.

"Надо вернуть в школы уроки русского языка.

Можно раз в неделю. Можно даже четыре раза…