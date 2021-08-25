Укр

Надо вернуть в школу русский язык, 3, а может и 4 раза в неделю

Автор
А. Ходза
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Автор
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Надо вернуть в школу русский язык, 3, а может и 4 раза в неделю Новость обновлена 25 августа 2021, 21:32
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Блогер предложил метод, как отбить у украинских детей желание учить русский язык

Преподавание русского языка в школах Украины следует вернуть, и даже более того, усилить путем увеличения числа учебных часов и нагрузки на школьников. Тогда дети точно не захотят его учить.

Такой способ преподавания предложил блогер Антон Ходза.

"Надо вернуть в школы уроки русского языка.

Можно раз в неделю. Можно даже четыре раза…

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