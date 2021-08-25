Надо вернуть в школу русский язык, 3, а может и 4 раза в неделю
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Блогер предложил метод, как отбить у украинских детей желание учить русский язык
Преподавание русского языка в школах Украины следует вернуть, и даже более того, усилить путем увеличения числа учебных часов и нагрузки на школьников. Тогда дети точно не захотят его учить.
Такой способ преподавания предложил блогер Антон Ходза.
"Надо вернуть в школы уроки русского языка.
Можно раз в неделю. Можно даже четыре раза…
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