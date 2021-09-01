Бедные будут всегда, и вытягивать их из социальной "ямы" себе дороже

Остающиеся за чертой бедности просто сами не хотят двигаться к лучшей жизни

Если проследить исторический путь человечества, становится понятно, что после начала индустриальной революции и зарождения капитализма каждое новое поколение становится богаче предыдущего, а остающимся бедными никак не помочь.

Такое мнение высказал известный блогер и экономист "Последний Капиталист".

"Бедность существовала всегда. Но в разные периоды существования человечества и в различных частях мира она значила совсем разное материальное положение жизни. Вплоть до XIX века бедными считались люди, которые не могли обеспечить себе минимальный уровень доходов, необходимый для выживания: те, кому не хватало еды, кто не имел жилья…