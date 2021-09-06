Мы смеялись над Разумковым, что такой молодой, а уже Литвин. А он уже значительно превзошел Литвина
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Журналистам уже начали раздавать "красные карточки"
В Верховной Раде будут введены новые ограничения для представителей прессы.
Мыслями об этом поделился журналист Алексей Братущак.
"Спикер Разумков обещал открыть для журналистов работу в кулуарах Рады. А вместо этого придумал новые ограничения.
Напомню. Под предлогом коронавируса журналистам запретили работать в кулуарах Рады. На самом деле это давнее желание многих депутатов, ограничить медийщиков доступа к их "телам". Ну, чтобы не мешали.
Так вот. Разумков обещал, что с сентябре кулуары откроют. Но нет. Вместо этого очередные ограничения и вот такие красные карточки….
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