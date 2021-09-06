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Ми сміялися з Разумкова, що такий молодий, а вже Литвин. А він вже значно перевершив Литвина

Автор
О. Братущак
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Журналістський пропуск Новина оновлена 06 вересня 2021, 18:13
Журналістський пропуск

Журналістам вже почали роздавати "червоні картки"

У Верховній Раді будуть введені нові обмеження для представників преси.

Думками про це поділився журналіст Олексій Братущак.

"Спікер Разумков обіцяв відкрити для журналістів роботу у кулуарах Ради. А замість цього вигадав нові обмеження.

Нагадаю. Під приводом коронавірусу журналістам заборонили працювати у кулуарах Ради. Насправді це давнє бажання багатьох депутатів обмежити медійників доступу до їхніх "тіл". Ну, щоб не заважали.

Так от. Разумков обіцяв, що з вересня кулуари відкриють. Але ні. Замість цього чергові обмеження та ось такі червоні карточки.

У Раді порахували, що за час коронавірусу там працює десь 100 медійників. Тому вирішили пускати у кулуари 40. Цікава арифметика. І ось цим 40-а журналістам видаватимуть ось такі червоні картки. Знаєте, скільки тепер буде різних карток для парламентських медійників? 5. Пʼять:

1) постійна акредитація;

2) картка, яку видають на вході в Раду, і яку треба повертати на виході;

3) карта для операторів для зйомки на балконі, дається на дверях балкону, повертається на виході;

4) оця червона картка, я так розумію, її будуть також давати на вході в кулуари і забирати на виході;

5) має бути ще жовта картка, я так розумію, для роботи у пресцентрі на 3-му поверсі.

Думаєте це все? Ні. Ще є окремий список для журналістів. Якщо журналіст хоче поїсти у їдальні з депутатами, то ось для таких журналістів існує список. На вході записуєшся, на виході тебе викреслюють. Одночасно в їдальню пускають лише 4 (чотири) журналіста. Ну, щоб не заважали нардепам жувати.

Щоб зрозуміти, яка це дичина, можна провести паралель зі школою. От є там вчителі (нардепи) і учні (журналісти). Уявіть, щоб учнів обмежували у виході в коридор. Щоб одночасно у коридорі перебували не більше 40% учнів. І кожен має отримати картку, яка дозволяє вийти з класу до коридору. А у шкільний буфет — не більше 4 дітей одночасно. Щоб вчителя були у безпеці.

Маразм? Маразм. А для Ради не маразм.

Разумков з нардепами чомусь вирішили, що Рада — це лише їхнє місце роботи. Хоча більша частина нардепів у парламенті більш тимчасові, ніж журналісти.

І от нехай би для всіх в парламенті були одні правила, я б ані слова не сказав. Ті ж обмеження по кількості людей в їдальні — 20-30-40 — одні для всіх: нардепів, журналістів, гостей, працівників апарату, помічників нардепів. Але ж ні, депутати — важливіші! І це при тому, що більшість з них нехтують елементарними заходами безпеки. Просто подивіться на фоточки з сесійної зали. Як там носять маски. Та в метро пасажири правильніше носять, ніж депутати, які бояться заразитися від журналістів у кулуарах.

Коротше, розставив Разумков "заборы" в Раді, роздає нові і нові картки журналістам, і продовжує робити вигляд молодого і прогресивного.

От ми сміялися з Разумкова, що такий молодий, а вже Литвин. А він вже значно перевершив Литвина. І це лише два роки минуло…", — написав він.

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