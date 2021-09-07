На площадке перед станцией метро Крещатик, прямо на глазах у КГГА и «моей новой полиции» тусуются "мотогов**еды"
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Российский рэп и мелкие правонарушения — впечатление от центра Киева.
В центре столицы возле станции метро на улице Крещатик собираются мотоциклисты. Они слушают русский рэп, заезжают на пешеходную зону и курят. Все это происходит на глазах полиции и городской администрации, которые не реагируют на ситуацию. Однако наибольшее отвращение вызвал русский рэп.
Об этом написал в своем Facebook блогер и журналист Сергей Иванов.
На площадке перед станцией метро Крещатик, прямо на глазах у КГГА и «моей новой полиции» тусуются конченные.
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