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На площадке перед станцией метро Крещатик, прямо на глазах у КГГА и «моей новой полиции» тусуются "мотогов**еды"

Автор
С. Иванов
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Автор
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Станция метро Крещатик Новость обновлена 07 сентября 2021, 09:00
Станция метро Крещатик

Российский рэп и мелкие правонарушения — впечатление от центра Киева.

В центре столицы возле станции метро на улице Крещатик собираются мотоциклисты. Они слушают русский рэп, заезжают на пешеходную зону и курят. Все это происходит на глазах полиции и городской администрации, которые не реагируют на ситуацию. Однако наибольшее отвращение вызвал русский рэп.

Об этом написал в своем Facebook блогер и журналист Сергей Иванов.

На площадке перед станцией метро Крещатик, прямо на глазах у КГГА и «моей новой полиции» тусуются конченные.

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