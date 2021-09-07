На майданчику перед станцією метро Хрещатик, просто на очах у КМДА та «моєї нової поліції» тусуються "мотогів**їди"

Російський реп та дрібні правопорушення — враження від центру Києва.

Просто у центрі столиці біля станції метро на вулиці Хрещатик збираються мотоциклісти. Вони слухають російський реп, заїжджають на пішохідну зону та палять. Все це відбувається на очах поліції та міської адміністрації, які не реагують на ситуацію. Проте найбільшу огиду викликав російський реп.

Про це написав у своєму Facebook блогер та журналіст Сергій Іванов.

На майданчику перед станцією метро Хрещатик, просто на очах у КМДА та «моєї нової поліції» тусуються кінчені.

Позаяк ця ділянка є споконвічною територією кінчених усіх мастей, я мушу уточнити, про кого конкретно йдеться. Це кінчені на мотоциклах — можемо називати їх «мотогівноїди» для зручності, аби відокремити від кінчених, які чесно займаються там шахрайством, лагідно кидаючи простодушних лохів на бабло та коштовності.

Мотогівноїди нікого не кидають. Вони заганяють на пішохідну зону мотоцикли, курять, п‘ють декалітри енергетиків, мацають своїх дівок у паленому Gucci і в справжньому акне. І вони слухають російський реп, найпиздоогидніший з усіх репів світу. Це головна моя пред‘ява до них, адже російський реп значно гірше явище, ніж дрібні правопорушення, на які, до того ж, урочисто по*уй як «моїй новій поліції», так і КМДА.

За змістом ця тусовка майже нічим не відрізняється від збіговисьок малолітнього охлосу на заправках в райцентрах, але на відміну від «заправочних» мотогівноїди живуть у столиці, мають гроші і цілком можуть дозволити собі прокачати смак.

Знаєте, це як мати гроші і ходити з карієсом. Якщо ти не маєш грошей і не можеш дозволити собі дантиста, це принаймні можна пояснити. Але якщо ти маєш гроші, але ходиш з гнилими зубами — це геть інше, це вже серйозно.

Мені здається, я щойно знайшов доволі непогану метафору. Російський реп — це гнилі зуби.

У мене все.