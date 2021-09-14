Для Владимира Александровича — любовь зрителей и аплодисменты — главный наркотик
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На сессии Генассамблеи ООН будет рассматриваться вопрос "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины"
В конце сентября в Нью-Йорке (США) состоится 76-ая сессия Генеральной ассамблеи ООН, в рамках которой, в частности, обсудят вопрос Крыма. Между тем, президент Украины Владимир Зеленский еще не определился с форматом своего участия в заседании.
Своими мыслями на эту тему на своей странице в Facebook поделился политолог Виктор Бобыренко.
"Одиночество в сети
Такую книгу Януша Вишневского я когда-то прочитал и рекомендую вам.
Одиночество в сети.
Подумалось так про Владимира Зеленского.
Красной нитью в книге подается идея того, что из всего, что есть на планете «вечного» — самой короткой есть любовь.
Ну у кого из нас не было нескольких «вечных любовей»?
А если взять шире — у кого не было большой любви к политикам?
Вот тут, правда, бывает долго. Я знаю дядю, ровесника Юлии Тимошенко, который ее где-то с 1998 года обожает и любит платонической любовью. Но голосует реально. Для него все подлецы, а она — святая.
Но это реже исключение, чем правило.
А для Владимира Александровича — любовь зрителей и аплодисменты — главный наркотик. Он не может без любви и славы.
Ну поедет он на эту огромную тусу лидеров стран. Там одних президентов ожидается до сотни. Затеряешься.
И шушукаться будут за спиной. И напрягая ухо можно будет услышать, как говорят два лидера:
- Ну и как думаешь, на самом деле играл на рояле или имитировал?
- Нет, я таких знаю. Он все имитирует. Даже реформы.
Владимир Александрович будет чувствовать себя одиноким. Когда ты знаешь о себе (и в Украине кругом и рассказывают) что ты Величайший — кто может быть равным тебе?
А раз ты выше других — ты неизбежно одинок.
Ну и тема брошенности у Зеленского последнее время звучит сильно. Требуют у него невесть что.
Пытаются на растяжку посадить. Потому что сдать старого друга Коломойского — это получить ежедневную плюху от 1 + 1.
То в НАТО не берут, то в ЕС. А он же себя от Украины не отделяет. Поэтому если он сильный — и Украина тоже. Поэтому и звучит от него:
- Без Украины НАТО будет терять, без Украины ЕС будет постепенно ослабевать.
или:
- Хотите таких крепких партнеров? — так приглашайте нас, а не так как оно происходит сейчас.
Здесь явно выражено одиночество. Величайшего не берут в клуб успешных. Мало того — здесь, в отличие от Банковой — никто не хочет считать его Величайшим.
Поэтому и не поедет Владимир Александрович на президентский тусу. Пусть плачут президенты.
Заодно и омывшись росой местные критиканы. Которые сейчас смеются: вот, поедет Вовчик деньги выпрашивать. А там какой-то Макрон его за щечку подергает, а кто-то немецкий «Зер гут, Вольдемар, зер гут».
Поэтому и приготовили Дмитрию Кулебе басню в Офисе президента и заставили озвучить:
- Президенту важно, чтобы каждый его визит был содержательным и результативным.
И пипл должен закивать головами: ну да, наш не такой. Он бесцельно не только в Нью-Йорк, он даже в Катар просто так, чтобы было, не ткнеться.
А вот я так не считаю.
На сессии Генассамблеи ООН будет рассматриваться вопрос «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины».
И здесь нужно, чтобы на этом вопросе акцентировал мировое внимание президент Украины.
Так что отмазка Кулебы — не проходит испытания на серьезность.
Владимир Александрович — езжайте.
А то, что насмехаться или дружить не будут звать — то ничего. Дома Арахамия это все компенсируют.
Ну и видосик классный там можно снять.
А Подоляк подсуетиться, чтобы сложилось впечатление — что одиноким президент там не был.
Ну и выгулять офис президента пора. Душ так 30-ти с собой взять.
Потому что давно Селфи из Америки не видели.
Езжайте!", — написал Виктор Бобыренко.
Стоит отметить, что пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в эфире телеканала "Дом" заявил, что Владимир Зеленский планирует принять участие в 76-й сессии Генассамблеи ООН, однако он еще не определился в каком формате. По словам Никифорова, лететь в Нью-Йорк Зеленский будет в случае, если будут серьезные предварительные договоренности о встречах и подписании документов.
Как сообщал "Телеграф" ранее, после провала судебной реформы Зеленский решил собрать у себя судей и послов стран G7.
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