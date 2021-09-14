На сессии Генассамблеи ООН будет рассматриваться вопрос "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины"

В конце сентября в Нью-Йорке (США) состоится 76-ая сессия Генеральной ассамблеи ООН, в рамках которой, в частности, обсудят вопрос Крыма. Между тем, президент Украины Владимир Зеленский еще не определился с форматом своего участия в заседании.

Своими мыслями на эту тему на своей странице в Facebook поделился политолог Виктор Бобыренко.

"Одиночество в сети

Такую книгу Януша Вишневского я когда-то прочитал и рекомендую вам.

Одиночество в сети.

Подумалось так про Владимира Зеленского.

Красной нитью в книге подается идея того, что из всего, что есть на планете «вечного» — самой короткой есть любовь.

Ну у кого из нас не было нескольких «вечных любовей»?

А если взять шире — у кого не было большой любви к политикам?

Вот тут, правда, бывает долго. Я знаю дядю, ровесника Юлии Тимошенко, который ее где-то с 1998 года обожает и любит платонической любовью. Но голосует реально. Для него все подлецы, а она — святая.

Но это реже исключение, чем правило.

А для Владимира Александровича — любовь зрителей и аплодисменты — главный наркотик. Он не может без любви и славы.

Ну поедет он на эту огромную тусу лидеров стран. Там одних президентов ожидается до сотни. Затеряешься.

И шушукаться будут за спиной. И напрягая ухо можно будет услышать, как говорят два лидера:

- Ну и как думаешь, на самом деле играл на рояле или имитировал?

- Нет, я таких знаю. Он все имитирует. Даже реформы.

Владимир Александрович будет чувствовать себя одиноким. Когда ты знаешь о себе (и в Украине кругом и рассказывают) что ты Величайший — кто может быть равным тебе?

А раз ты выше других — ты неизбежно одинок.

Ну и тема брошенности у Зеленского последнее время звучит сильно. Требуют у него невесть что.

Пытаются на растяжку посадить. Потому что сдать старого друга Коломойского — это получить ежедневную плюху от 1 + 1.

То в НАТО не берут, то в ЕС. А он же себя от Украины не отделяет. Поэтому если он сильный — и Украина тоже. Поэтому и звучит от него:

- Без Украины НАТО будет терять, без Украины ЕС будет постепенно ослабевать.

или:

- Хотите таких крепких партнеров? — так приглашайте нас, а не так как оно происходит сейчас.

Здесь явно выражено одиночество. Величайшего не берут в клуб успешных. Мало того — здесь, в отличие от Банковой — никто не хочет считать его Величайшим.

Поэтому и не поедет Владимир Александрович на президентский тусу. Пусть плачут президенты.

Заодно и омывшись росой местные критиканы. Которые сейчас смеются: вот, поедет Вовчик деньги выпрашивать. А там какой-то Макрон его за щечку подергает, а кто-то немецкий «Зер гут, Вольдемар, зер гут».

Поэтому и приготовили Дмитрию Кулебе басню в Офисе президента и заставили озвучить:

- Президенту важно, чтобы каждый его визит был содержательным и результативным.

И пипл должен закивать головами: ну да, наш не такой. Он бесцельно не только в Нью-Йорк, он даже в Катар просто так, чтобы было, не ткнеться.

А вот я так не считаю.

На сессии Генассамблеи ООН будет рассматриваться вопрос «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины».

И здесь нужно, чтобы на этом вопросе акцентировал мировое внимание президент Украины.

Так что отмазка Кулебы — не проходит испытания на серьезность.

Владимир Александрович — езжайте.

А то, что насмехаться или дружить не будут звать — то ничего. Дома Арахамия это все компенсируют.

Ну и видосик классный там можно снять.

А Подоляк подсуетиться, чтобы сложилось впечатление — что одиноким президент там не был.

Ну и выгулять офис президента пора. Душ так 30-ти с собой взять.

Потому что давно Селфи из Америки не видели.

Езжайте!", — написал Виктор Бобыренко.

Стоит отметить, что пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в эфире телеканала "Дом" заявил, что Владимир Зеленский планирует принять участие в 76-й сессии Генассамблеи ООН, однако он еще не определился в каком формате. По словам Никифорова, лететь в Нью-Йорк Зеленский будет в случае, если будут серьезные предварительные договоренности о встречах и подписании документов.

Как сообщал "Телеграф" ранее, после провала судебной реформы Зеленский решил собрать у себя судей и послов стран G7.