Давай встретимся. Правда я болею. У меня "Дельта"

Некоторые украинцы готовы проводить личные встречи, даже зная, что инфицированы коронавирусом.

Несмотря на активное распространение в Украине коронавируса штамма "Дельта", среди граждан остается много людей, которые упорно продолжают не воспринимать болезнь серьезно.

Диалогом с таким человеком поделился блогер и журналист Сергей Иванов.

"Звонит знакомая:

- Привет, можем встретиться? Есть вопросы по работе.

- Привет, да.

- Единственное, я болею немного, но чувствую себя хорошо…