Давай встретимся. Правда я болею. У меня "Дельта"
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Некоторые украинцы готовы проводить личные встречи, даже зная, что инфицированы коронавирусом.
Несмотря на активное распространение в Украине коронавируса штамма "Дельта", среди граждан остается много людей, которые упорно продолжают не воспринимать болезнь серьезно.
Диалогом с таким человеком поделился блогер и журналист Сергей Иванов.
"Звонит знакомая:
- Привет, можем встретиться? Есть вопросы по работе.
- Привет, да.
- Единственное, я болею немного, но чувствую себя хорошо…
Материал опубликован на украинском языке — читать на языке оригинала
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