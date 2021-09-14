Укр

Давай встретимся. Правда я болею. У меня "Дельта"

Автор
Сергей Иванов
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Коронавирус Новость обновлена 14 сентября 2021, 19:49
Коронавирус

Некоторые украинцы готовы проводить личные встречи, даже зная, что инфицированы коронавирусом.

Несмотря на активное распространение в Украине коронавируса штамма "Дельта", среди граждан остается много людей, которые упорно продолжают не воспринимать болезнь серьезно.

Диалогом с таким человеком поделился блогер и журналист Сергей Иванов.

"Звонит знакомая:

- Привет, можем встретиться? Есть вопросы по работе.

- Привет, да.

- Единственное, я болею немного, но чувствую себя хорошо…

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