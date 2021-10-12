"Инвестировать в Украину – некуда. Миллиарды долларов на руках у населения, но их некуда вложить"

Журналист раскритиковал заявления нардепа Гетманцева.

Украина находится в состоянии экономического и политического кризиса, несмотря на то, что во власти это пытаются отрицать.

Такое мнение высказал журналист Сергей Лямец.

"К̶а̶н̶д̶и̶д̶а̶т̶ ̶н̶а̶ ̶с̶л̶е̶д̶у̶ю̶щ̶е̶г̶о̶ ̶р̶у̶к̶о̶в̶о̶д̶и̶т̶е̶л̶я̶ ̶Н̶а̶л̶о̶г̶о̶в̶о̶й̶ ̶ Нардеп Даниил Гетьманцев не видит никакого кризиса.

Это хорошо, что профессор все отрицает. Это многое говорит о профессоре.

Вот несколько признаков того, что в Украине есть политический кризис:

1. Монобольшинство – не монобольшинство, приходится добирать голоса у олигархических фракций

2. "Слуги народа" выполняют волю не народа, а Офиса президента/олигархов/западных партнеров

3. Самостоятельных парламента, судов и правительства не существует; Верховная Рада принимает только те законы, которые нужны Офису президента; Кабмин – канцелярия ОП; Суды в ручном управлении

4. Даже таких одиозных депутатов, как Третьякова и Трухин, не убирают

5. Власть блокирует борьбу с коррупцией (с собой же)

6. Систематическое нарушение регламента Верховной Рады

7. В разгар экономического кризиса самая большая фракция катит в Трускавец только для того, чтобы снять Разумкова

8. В Украине нет оппозиции: ОПЗЖ и БЮТ слишком часто играют заодно с властью

9. Власть систематически посягает на свободу слова

10. Продолжается истребление украинцев как этноса. Я бы сказал, ползучий геноцид.

Ну и наконец. Эпидемиологическая ситуация в Украине – хуже, чем год назад. Люди снова умирают. Власть игнорирует проблему. Статистика – здесь:

Ну а в случае, если Гетьманцев говорил об экономике, вот тоже несколько признаков того, что в Украине есть экономический кризис:

1. За границей по-прежнему работают миллионы "заробитчан", рабочих мест в Украине нет

2. Кризис в энергетике, отчасти созданный самой властью (в частности, провалена добыча газа)

3. Продолжается падение промышленного производства; нынешняя власть ничего не сделала, чтобы развернуть эту тенденцию

4. В госзакупках доминирует "Большая стройка", остальные отрасли недофинансированы

5. Кризис государственного управления; неконтролируемый рост тарифов и инфляции

6. Постоянный социальный кризис; пенсии все еще ниже прожиточного минимума

7. Коррупция в государственном управлении и правоохранительной системе приводит к миллиардным хищениям каждый месяц

8. Неработающее банковское кредитование; доля кредитов к ВВП – критически низкое

9. Власть загоняет бизнес в "тень"

10. Инвестировать в Украину – некуда; миллиарды долларов на руках у населения, но их некуда вложить;

11. Все больше денег потребительского рынка идет за закупку импортных товаров и услуг.

Вопрос: зачем нам такие Гетьманцевы у власти?", — написал он.