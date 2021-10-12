"Інвестувати в Україну — нікуди. Мільярди доларів на руках у населення, але їх нікуди вкласти"

Журналіст розкритикував заяви нардепа Гетманцева.

Україна знаходиться в стані економічної та політичної кризи, незважаючи на те, що у владі це намагаються заперечувати.

Таку думку висловив журналіст Сергій Лямець.

" Кандидат на наступного главу Податкової Нардеп Данило Гетьманцев не бачить ніякої кризи.

Це добре, що професор все заперечує. Це багато що говорить про професора.

Ось кілька ознак того, що в Україні є політична криза:

1. Монобільшість — не монобільшість, доводиться добирати голоси у олігархічних фракцій

2. "Слуги народу" виконують волі не народу, а Офісу президента/олігархів/західних партнерів

3. Самостійних парламенту, судів і уряду не існує; Верховна Рада приймає тільки ті закони, які потрібні Офісу президента; Кабмін — канцелярія ОП; Суди в ручному управлінні

4. Навіть таких одіозних депутатів, як Третьякова і Трухін, не прибирають

5. Влада блокує боротьбу з корупцією (з собою ж)

6. Систематичне порушення регламенту Верховної Ради

7. У розпал економічної кризи найбільша фракція котить до Трускавця тільки для того, щоб зняти Разумкова

8. В Україні немає опозиції: ОПЗЖ і БЮТ занадто часто грають заодно з владою

9. Влада систематично зазіхає на свободу слова

10. Триває винищення українців як етносу. Я б сказав, повзучий геноцид.

Ну і нарешті. Епідеміологічна ситуація в Україні — гірше, ніж рік тому. Люди знову вмирають. Влада ігнорує проблему. Статистика — тут.

Ну а в разі, якщо Гетьманцев говорив про економіку, ось теж кілька ознак того, що в Україні є економічна криза:

1. За кордоном, як і раніше працюють мільйони "заробітчан", робочих місць в Україні немає

2. Криза в енергетиці, частково створена самою владою (зокрема, провалений видобуток газу)

3. Продовжується падіння промислового виробництва; нинішня влада нічого не зробила, щоб перевернути цю тенденцію

4. У держзакупівлі домінує "Велике будівництво", інші галузі недофінансовані

5. Криза державного управління; неконтрольоване зростання тарифів і інфляції

6. Постійний соціальна криза; пенсії все ще нижче прожиткового мінімуму

7. Корупція в державному управлінні та правоохоронній системі призводить до мільярдних розкрадань щомісяця

8. Непрацююче банківське кредитування; частка кредитів до ВВП — критично низький

9. Влада заганяє бізнес в "тінь"

10. Інвестувати в Україну — нікуди; мільярди доларів на руках у населення, але їх нікуди вкласти;

11. Все більше грошей споживчого ринку йде за закупівлю імпортних товарів і послуг.

Питання: навіщо нам такі Гетьманцева при владі? ", — написав він.