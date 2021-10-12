"Інвестувати в Україну — нікуди. Мільярди доларів на руках у населення, але їх нікуди вкласти"
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Журналіст розкритикував заяви нардепа Гетманцева.
Україна знаходиться в стані економічної та політичної кризи, незважаючи на те, що у владі це намагаються заперечувати.
Таку думку висловив журналіст Сергій Лямець.
"
Кандидат на наступного главу Податкової Нардеп Данило Гетьманцев не бачить ніякої кризи.
Це добре, що професор все заперечує. Це багато що говорить про професора.
Ось кілька ознак того, що в Україні є політична криза:
1. Монобільшість — не монобільшість, доводиться добирати голоси у олігархічних фракцій
2. "Слуги народу" виконують волі не народу, а Офісу президента/олігархів/західних партнерів
3. Самостійних парламенту, судів і уряду не існує; Верховна Рада приймає тільки ті закони, які потрібні Офісу президента; Кабмін — канцелярія ОП; Суди в ручному управлінні
4. Навіть таких одіозних депутатів, як Третьякова і Трухін, не прибирають
5. Влада блокує боротьбу з корупцією (з собою ж)
6. Систематичне порушення регламенту Верховної Ради
7. У розпал економічної кризи найбільша фракція котить до Трускавця тільки для того, щоб зняти Разумкова
8. В Україні немає опозиції: ОПЗЖ і БЮТ занадто часто грають заодно з владою
9. Влада систематично зазіхає на свободу слова
10. Триває винищення українців як етносу. Я б сказав, повзучий геноцид.
Ну і нарешті. Епідеміологічна ситуація в Україні — гірше, ніж рік тому. Люди знову вмирають. Влада ігнорує проблему. Статистика — тут.
Ну а в разі, якщо Гетьманцев говорив про економіку, ось теж кілька ознак того, що в Україні є економічна криза:
1. За кордоном, як і раніше працюють мільйони "заробітчан", робочих місць в Україні немає
2. Криза в енергетиці, частково створена самою владою (зокрема, провалений видобуток газу)
3. Продовжується падіння промислового виробництва; нинішня влада нічого не зробила, щоб перевернути цю тенденцію
4. У держзакупівлі домінує "Велике будівництво", інші галузі недофінансовані
5. Криза державного управління; неконтрольоване зростання тарифів і інфляції
6. Постійний соціальна криза; пенсії все ще нижче прожиткового мінімуму
7. Корупція в державному управлінні та правоохоронній системі призводить до мільярдних розкрадань щомісяця
8. Непрацююче банківське кредитування; частка кредитів до ВВП — критично низький
9. Влада заганяє бізнес в "тінь"
10. Інвестувати в Україну — нікуди; мільярди доларів на руках у населення, але їх нікуди вкласти;
11. Все більше грошей споживчого ринку йде за закупівлю імпортних товарів і послуг.
Питання: навіщо нам такі Гетьманцева при владі? ", — написав він.
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