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"Інвестувати в Україну — нікуди. Мільярди доларів на руках у населення, але їх нікуди вкласти"

Автор
Сергій Лямець
Дата публікації
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Данило Гетманцев Новина оновлена 12 жовтня 2021, 14:51
Данило Гетманцев

Журналіст розкритикував заяви нардепа Гетманцева.

Україна знаходиться в стані економічної та політичної кризи, незважаючи на те, що у владі це намагаються заперечувати.

Таку думку висловив журналіст Сергій Лямець.

"Кандидат на наступного главу Податкової Нардеп Данило Гетьманцев не бачить ніякої кризи.

Це добре, що професор все заперечує. Це багато що говорить про професора.

Ось кілька ознак того, що в Україні є політична криза:

1. Монобільшість — не монобільшість, доводиться добирати голоси у олігархічних фракцій

2. "Слуги народу" виконують волі не народу, а Офісу президента/олігархів/західних партнерів

3. Самостійних парламенту, судів і уряду не існує; Верховна Рада приймає тільки ті закони, які потрібні Офісу президента; Кабмін — канцелярія ОП; Суди в ручному управлінні

4. Навіть таких одіозних депутатів, як Третьякова і Трухін, не прибирають

5. Влада блокує боротьбу з корупцією (з собою ж)

6. Систематичне порушення регламенту Верховної Ради

7. У розпал економічної кризи найбільша фракція котить до Трускавця тільки для того, щоб зняти Разумкова

8. В Україні немає опозиції: ОПЗЖ і БЮТ занадто часто грають заодно з владою

9. Влада систематично зазіхає на свободу слова

10. Триває винищення українців як етносу. Я б сказав, повзучий геноцид.

Ну і нарешті. Епідеміологічна ситуація в Україні — гірше, ніж рік тому. Люди знову вмирають. Влада ігнорує проблему. Статистикатут.

Ну а в разі, якщо Гетьманцев говорив про економіку, ось теж кілька ознак того, що в Україні є економічна криза:

1. За кордоном, як і раніше працюють мільйони "заробітчан", робочих місць в Україні немає

2. Криза в енергетиці, частково створена самою владою (зокрема, провалений видобуток газу)

3. Продовжується падіння промислового виробництва; нинішня влада нічого не зробила, щоб перевернути цю тенденцію

4. У держзакупівлі домінує "Велике будівництво", інші галузі недофінансовані

5. Криза державного управління; неконтрольоване зростання тарифів і інфляції

6. Постійний соціальна криза; пенсії все ще нижче прожиткового мінімуму

7. Корупція в державному управлінні та правоохоронній системі призводить до мільярдних розкрадань щомісяця

8. Непрацююче банківське кредитування; частка кредитів до ВВП — критично низький

9. Влада заганяє бізнес в "тінь"

10. Інвестувати в Україну — нікуди; мільярди доларів на руках у населення, але їх нікуди вкласти;

11. Все більше грошей споживчого ринку йде за закупівлю імпортних товарів і послуг.

Питання: навіщо нам такі Гетьманцева при владі? ", — написав він.

Теги:
#Блог #Данило Гетманцев #Сергій Лямець
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