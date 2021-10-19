Укр

"Смерть не страшна, смерть избавление, но то что ей предшествует…"

Автор
Иван Черненко
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Кислородный баллон
Кислородный баллон

Одного такого баллона с кислородом хватит где-то на 75 минут, но этого может быть недостаточно.

Врач-анестезиолог Иван Черненко рассказал об ужасах смерти от дыхательной недостаточности и показал, как выглядит переносной баллон с кислородом, который необходим для поддержания жизни "тяжелых" пациентов до госпитализации.

Об этом он написал у себя в Фейсбук.

"Одолжил фото на странице "Міністерства охорони здоровʼя України"

В таком баллоне примерно 750 л кислорода, если я верно разглядел, что это балон на 5 кг.

Приезжает к пациенту скорая, а забрать некуда, мест в больнице нет.

При потоке 10 л/мин такого баллона хватит на 75 минут и т.д., арифметика простая.

Потом баллон закончится и скорая уедет, и никто новый баллон ему не привезет, мы не в Италии.

Страшнее вряд ли можно придумать, но это наша реальность.

В прошлую волну у нас как-то закончился кислород, один пациент довольно тяжелый, лежал и молился, чтобы быстрее приехала машина с кислородом, его спас СРАР, хотя это и были самые ужасные часы в его жизни.

Без злорадства, смерть от дыхательной недостаточности одна из самых страшных, мне, как доктору, страшно, потому что за свою недолгую работу я еще столько смертей не видел.

Сижу вот слушаю, как жена(семейный доктор, мой любимый доктор) по телефону уговаривает пациентку вакцинироваться, в ответ летят стандартные "не уверена/эффект не доказан …". Мой любимы доктор тоже заболела ковидом и сейчас на больничном, хотя весь день на телефоне.

Вакцинирована, двумя дозами, но заболела. Протекает легко, и уверен благодаря вакцинации, потому что она в группе риска тяжелого течения.

Сегодня видимо флешмоб и многие врачи написали, что устали уговаривать. Я тоже, лучше потрачу это время на себя и семью.

Поэтому в последний раз, вакцинируйтесь, чудо не произойдет.

Смерть не страшна, смерть избавление, но то что ей предшествует, муки гипоксии — это ужасно.

Будьте здоровы телом и умом", — написал он.

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