Одного такого балона з киснем вистачить десь на 75 хвилин, але цього може бути недостатньо.

Лікар-анестезіолог Іван Черненко розповів про жахи смерті від дихальної недостатності та показав, як виглядає переносний балон з киснем, який необхідний для підтримки життя "важких" пацієнтів до госпіталізації.

Про це він написав у себе в Фейсбук.

"Позичив фото на сторінці "Міністерства охорони здоров’я України "

В такому балоні приблизно 750 л кисню, якщо я вірно розгледів, що це балон на 5 кг.

Приїжджає до пацієнта швидка, а забрати нікуди, місць в лікарні немає.

При потоці 10 л/хв такого балона вистачить на 75 хвилин і т.д., арифметика проста.

Потім балон закінчиться і швидка виїде, і ніхто новий балон йому не привезе, ми не в Італії.

Найстрашніше навряд чи можна придумати, але це наша реальність.

Минулої хвилі у нас якось закінчився кисень, один пацієнт досить важкий, лежав і молився, щоб швидше приїхала машина з киснем, його врятував СРАР, хоча це і були найжахливіші години в його житті.

Без зловтіхи, смерть від дихальної недостатності одна з найстрашніших, мені, як лікарю, страшно, тому що за свою недовгу роботу я ще стільки смертей не бачив.

Сиджу ось слухаю, як дружина (сімейний лікар, мій улюблений доктор) телефоном вмовляє пацієнтку вакцинуватися, у відповідь летять стандартні "не впевнена/ефект не доведений …". Мій улюблений доктор теж захворіла на ковід і зараз на лікарняному, хоча весь день на телефоні.

Вакцинована, двома дозами, але захворіла. Протікає легко, і впевнений завдяки вакцинації, тому що вона в групі ризику тяжкого перебігу.

Сьогодні, мабуть, флешмоб і багато лікарів написали, що втомилися вмовляти. Я теж, краще витрачу цей час на себе і сім’ю.

Тому в останній раз, вакцинуйтеся, дива не станеться.

Смерть не страшна, смерть звільнення, але то що їй передує, муки гіпоксії — це жахливо.

Будьте здорові тілом і розумом ", — написав він.