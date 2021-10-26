Украинский блогер, публицист, военный эксперт Кирилл Данильченко

Кстати, по погибшим 4 боевикам дыры в полосе ответственности 93-ей. Амуниции и снаряги у них нет на фото с коптера. И оружия не наблюдается. Что умному человеку на многое намекает об обстоятельствах засады.

Видишь, как оно вышло.

В 2016 году наши брали в плен ГРУшников атаковавших их ВОП — был оборонительный бой. Потом 54 ОРБ и правосеки приняли 8 человек на юге в плен с боя.

В 2017 93-ая (с компанией) залезла за линию и сами утянули оттуда ГРУшника — командир его был убит, помимо Агеева еще 3 притащили коллаборантов.

В 18-ом 54-ая прошла со стороны Гольмы у взяли пленного и ликвидировали троих. К тому времени на юге обкопали и изолировали "Дерзкий", подвинули у Горловки позиции до частного сектора и Чигирей, заняли серяк на Бахмутке.

Потом пошли ВОП "Капля" (5 убитых в одном эпизоде).

Подрывы на монках снятые сразу с двух дронов в Григоровке за 19 год (до 11 погибших и выведенных из строя). Менее широко известные истории — в полосе за Петровским минная засада. И те, которые совсем не озвучивались, а они есть.

Корпусной разведбат, линейные части, морская пехота — это еще даже не дошли до тех кого готовили "ЛГБТ инструкторы НАТО" (с).

ССО же, ГУР и СБУ с компанией приложили руку к выпиливанию медийных командиров. Уничтожили главу ДНР (в городе с комендантским часом, где напичкано камерами и агентами МГБ). Ликвидировали вполне себе не медийного Анащенко в ЛНР. Мосты, путепроводы, ЛЭП, поезда сходили с рельс — вся вот эта диверсионная история. Через линию соприкосновения притащили медикаментами напичканного Цемаха, завербовали женщину танкиста и т.д и т.п.

Война патрулей — за нами. Диверсионная война — за нами. Как только заканчивается времен Хомчака история — надо сидеть тихо, как бы не сняли премию, мы забираем инициативу и противник платит цену за "ни войны, ни мира, Москва умеет ждать". Приятного вам ожидания.