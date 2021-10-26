Ми забираємо ініціативу і супротивник платить ціну за "ні війни, ні миру"

Український блогер, публіцист, військовий експерт Кирило Данильченко

До речі, за загиблими чотирма бойовиками дірки у смузі відповідальності 93-ї. Амуніції та спорядження у них немає на фото із коптера. І зброї немає. Що розумній людині багато натякає про обставини засідки.

Бачиш, як воно вийшло.

У 2016 році наші брали у полон ГРУшників ВОП, що атакували їх, — був оборонний бій. Потім 54 ОРБ та правосеки прийняли 8 осіб на півдні в полон з бою.

У 2017 93-та (з компанією) залізла за лінію і самі витягли звідти ГРУшника — командира його було вбито, крім Агєєва ще 3 притягли колаборантів.

У 18-му 54-а пройшла з боку Гольми, взяли полоненого і ліквідували трьох. На той час на півдні обкопали та ізолювали "Дерзкий", посунули біля Горлівки позиції до приватного сектору та Чигирей, зайняли сірець на Бахмутці.

Потім пішли ВОП "Крапля" (5 убитих в одному епізоді).

Підриви на монках зняті одразу з двох дронів у Григорівці за 19 рік (до 11 загиблих та виведених з ладу). Менш широко відомі історії — у смузі за Петровським мінна засідка. І ті, котрі зовсім не озвучувалися, а вони є.

Корпусний розвідбат, лінійні частини, морська піхота — це ще навіть не дійшли до тих, кого готували "ЛГБТ інструктори НАТО" (с).

СЗГ же, ГУР та СБУ з компанією доклали руку до випилювання медійних командирів. Знищили голову ДНР (у місті з комендантською годиною, де напхано камерами та агентами МДБ). Ліквідували цілком собі не медійного Анащенка у ЛНР. Мости, шляхопроводи, ЛЕП, поїзди сходили з рейок — вся ось ця диверсійна історія. Через лінію зіткнення притягли медикаментами напханого Цемаха, завербували жінку танкіста тощо.

Війна патрулів за нами. Диверсійна війна – за нами. Щойно закінчується часів Хомчака історія — треба сидіти тихо, як би не зняли премію, ми забираємо ініціативу і противник платить ціну за "ні війни, ні миру, Москва вміє чекати". Приємного очікування.