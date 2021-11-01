Волонтерам, спасающим людей во время COVID-19, приходится выслушивать в свою сторону массу жалоб и претензий.

Два звонка подряд.

- Леся? Вы концентраторы даете? Я доктор. У меня муж болеет, мне нужен концентратор.

- Он в больнице или дома?

- Дома. Мы лечимся

- Понимаете, мы Благотворительный Фонд. Мы помогаем тогда, когда человека не смогли положить в больницу. Или когда выписали с дыхательной недостаточностью. Или когда в больнице не хватает кислорода

- Нас не положат. У него сатурация 95.

- Так, а кислород-то зачем? Вы же доктор. Это норма.

- Так сегодня 95, а завтра может 94 будет. Надо что б был.

- Нет, простите. Я впрок ничего не даю. Много тех, кому плохо уже сейчас.

- Понятно… Это надо что б упала до 85 и начать сдыхать, что б чего-то допроситься!

Трубка швыряется. Дальше что-то объяснять некому. Впрочем, объяснять и оправдываться сил нет. Да и желания. За день это уже десятая или двадцатая претензия. Почему-то именно те, у кого все более-менее хорошо, скандалят громче всех и требуют к себе повышенного внимания.

- Ало. (Звонок в Вайбер.) Это из Сквиры. У нас ваш СРАР мы что-то с настройками запутались.

(В Сквиру еще в прошлую волну мы передавали аппараты и доктор разве что не на коленке вытягивал тяжелых пациентов. Вот только познакомиться так и не успели)

- Я видео включу?

Пока доктор переключает камеру на аппарат, я успеваю его увидеть. Совсем молодой. Костюм, щиток, респиратор. Судя по картинке вокруг — реанимация.

- Вот эти две кнопки одновременно. Сейчас картинка на экранчике поменяется. Ага, видите?

- Все, дальше понял.

Успеваем быстро протараторить друг другу про "приятно наконец-то познакомиться". Камера выключается. Там спасают чью-то жизнь. Тепло. Можно идти слушать претензии дальше.