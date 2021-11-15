Попробовали скопировать действия европейских стран по борьбе с пандемией, но копия получилась неточная - Тарас Жиравецкий
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Врач Тарас Жиравецкий
К сожалению, мы попытались скопировать действия европейских стран в борьбе с пандемией, но копия получилась неточная…
- Мы не вакцинировали старшее население в таком же объеме.
- Мы тестируем в разы меньше.
- Новый штамм вируса практически не поддается лечению в домашних условиях и протекает гораздо тяжелее.
- Массовая вакцинация при пике заболеваемости может способствовать распространению вируса к сожалению.
- Фейк, что вакцинированные болеют 2 дня и распространяют вирус меньше способствует распространению вируса вакцинированными, потому что они убеждены, что не могут заразиться и заражать других.
- Гипотеза, что антибиотики ухудшают течение к сожалению просто гипотеза, потому что если начинается цитокиновый шторм никакие лекарства в домашних условиях не помогают, а задержавшийся пациент часто попадает сразу в реанимацию.
- Нет своевременной диагностики начала цитокинового шторма на практике, а протекание ковида стало очень коварным — часто сатурация и температура остается нормальной, а внутри у пациента уже катастрофа!
Такие у нас сейчас новые вызовы, если назад вернутся ученики в школу, мы можем получить задержку падения нынешней волны пандемии.
Что делать?
Больше тестировать, быстрее изолировать заболевших, меньше проводить массовых мероприятий, объяснить украинцам для чего нужно вовремя делать тест на ковид — это может спасти их жизнь, а также предотвратить распространение вируса дальше!
Следует отметить, что мнения врача, высказанные в материалы, являются субъективным мнением, а не руководством к действию.
Советуем ознакомиться с рекомендациями ВОЗ для населения в связи с пандемией COVID-19 . А также с информацией Министерства здравоохранения Украины о COVID-19 и вакцинации для пациентов и медиков .
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