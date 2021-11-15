Врач Тарас Жиравецкий

К сожалению, мы попытались скопировать действия европейских стран в борьбе с пандемией, но копия получилась неточная…

Мы не вакцинировали старшее население в таком же объеме. Мы тестируем в разы меньше. Новый штамм вируса практически не поддается лечению в домашних условиях и протекает гораздо тяжелее. Массовая вакцинация при пике заболеваемости может способствовать распространению вируса к сожалению. Фейк, что вакцинированные болеют 2 дня и распространяют вирус меньше способствует распространению вируса вакцинированными, потому что они убеждены, что не могут заразиться и заражать других. Гипотеза, что антибиотики ухудшают течение к сожалению просто гипотеза, потому что если начинается цитокиновый шторм никакие лекарства в домашних условиях не помогают, а задержавшийся пациент часто попадает сразу в реанимацию. Нет своевременной диагностики начала цитокинового шторма на практике, а протекание ковида стало очень коварным — часто сатурация и температура остается нормальной, а внутри у пациента уже катастрофа!

Такие у нас сейчас новые вызовы, если назад вернутся ученики в школу, мы можем получить задержку падения нынешней волны пандемии.

Что делать?

Больше тестировать, быстрее изолировать заболевших, меньше проводить массовых мероприятий, объяснить украинцам для чего нужно вовремя делать тест на ковид — это может спасти их жизнь, а также предотвратить распространение вируса дальше!

Следует отметить, что мнения врача, высказанные в материалы, являются субъективным мнением, а не руководством к действию.

Советуем ознакомиться с рекомендациями ВОЗ для населения в связи с пандемией COVID-19 . А также с информацией Министерства здравоохранения Украины о COVID-19 и вакцинации для пациентов и медиков .