Лікар Тарас Жиравецький

На жаль, ми спробували скопіювати дії європейських країн у боротьбі з пандемією, але копія вийшла неточна…

Ми не вакцинували старше населення в такому ж обсязі. Ми тестуємо в рази менше. Новий штам вірусу практично не піддається лікуванню в домашніх умовах і протікає значно важче. Масова вакцинація під час піку захворюваності може сприяти поширенню вірусу на жаль. Фейк, що вакциновані хворіють 2 дні й поширюють вірус менше сприяє поширенню вірусу вакцинованими, бо вони переконані, що не можуть заразитись та заражати інших. Гіпотеза, що антибіотики погіршують перебіг на жаль просто гіпотеза, бо якщо починається цитокіновий шторм жодні ліки в домашніх умовах не допомагають, а пацієнт який затримався вдома часто потрапляє відразу в реанімацію. Немає вчасної діагностики початку цитокінового шторму на практиці, а протікання ковіду стало дуже підступним — часто сатурація і температура залишається нормальною, а всередині в пацієнта вже катастрофа!

Такі у нас зараз нові виклики, якщо назад повернуться учні до школи ми можемо отримати затримку падіння сучасної хвилі пандемії.

Що робити?

Більше тестувати, швидше ізолювати тих хто захворів, менше проводити масових заходів, пояснити українцям для чого потрібно вчасно виконувати тест на ковід — це може врятувати їх життя, а також запобігти поширенню вірусу далі!

Варто зазначити, що думки лікаря, висловлені у матеріали, є субʼєктивною думкою, а не керівництвом до дії.

Радимо ознайомитися з рекомендаціями ВООЗ для населення у звʼязку з пандемією COVID-19. А також з інформацією Міністерства охорони здоровʼя України про COVID-19 та вакцинацію для пацієнтів та медиків.