Журналист Виктор Авдеенко сравнил стоимость столичного транспорта в Украине и Польше.

И о погоде. В Киеве собираются повысить стоимость проезда в общественном транспорте. До 20 гривен. Есть подозрения, что после «общественных слушаний» повысят, но, скажем, до 15 грн. Но пока названа цифра 20. У нас любимый аргумент – в Европе транспорт дороже. Да, это так. Но. Если взять Варшаву. На сегодня самый дешевый билет стоит 3,4 злотых – 21,95 грн. Действует 20 минут. Я еду на работу 15 минут, то есть для меня такой билет вполне подошел бы. Но в Варшаве с таким билетом можно сделать пересадку на другой вид транспорта. У нас – нет.

Еще один билет в Варшаве – на 75 минут – стоит 4,4 злотых – 28,4 грн. Естественно, можно делать сколько угодно пересадок. У нас, если использовать, например, трамвай и метро, получится уже 40 грн. Так где дешевле?

Ну, наконец, в Варшаве можно купить 30-дневный билет на неограниченное количество поездок. Стоит он 110 злотых. Это 710 грн. Если пересчитать на две поездки в день, получится менее 12 грн за поездку. Киеве проездного на все виды транспорта нет ВООБШЕ. А вот, например, на автобус-метро – 860 грн. А на метро-гор.электричку-трамвай – 1070 грн. Это – сейчас, до подорожания. То есть будет дороже. То есть СУЩЕСТВЕННО ДОРОЖЕ, ЧЕМ В ВАРШАВЕ. НО при этом все равно придется отдельно оплачивать маршрутку.

Резюме: Я уже охрип кричать о том, что нихр*на у нас не самый дешевый транспорт. Даже сейчас. А, если он подорожает… ну вы поняли.

UPD. Это мы даже не говорим о разнице в зарплатах(