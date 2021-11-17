Журналіст Віктор Авдєєнко порівняв вартість столичного транспорту в Україні та Польщі.

І про погоду. У Києві збираються підвищити вартість проїзду у громадському транспорті. До 20 грн. Є підозри, що після громадських слухань підвищать, але, скажімо, до 15 грн. Але поки що названо цифру 20. У нас улюблений аргумент – у Європі транспорт дорожчий. Так це так. Але. Якщо взяти Варшаву. На сьогодні найдешевший квиток коштує 3,4 злотих – 21,95 грн. Діє 20 хвилин. Я їду на роботу 15 хвилин, тобто для мене такий квиток цілком підійшов би. Але у Варшаві з таким квитком можна зробити пересадку на інший вид транспорту. У нас ні.

Ще один квиток у Варшаві – на 75 хвилин – коштує 4,4 злотих – 28,4 грн. Звичайно, можна робити скільки завгодно пересадок. У нас, якщо використати, наприклад, трамвай та метро, вийде вже 40 грн. То де дешевше?

Нарешті, у Варшаві можна купити 30-денний квиток на необмежену кількість поїздок. Коштує він 110 злотих. Це 710 грн. Якщо перерахувати на дві поїздки на день, то вийде менш як 12 грн за поїздку. Києві проїзного на всі види транспорту немає ВЗАГАЛІ. А от, наприклад, автобус-метро – 860 грн. А на метро-міськ.електричку-трамвай – 1070 грн. Це – зараз, до подорожчання. Тобто буде дорожчим. Тобто ІСТОТНО ДОРОЖЧЕ, НІЖ У ВАРШАВІ. А при цьому все одно доведеться окремо оплачувати маршрутку.

Резюме: Я вже охрип кричати про те, що ніхр*на у нас не найдешевший транспорт. Навіть зараз. А якщо він подорожчає… ну ви зрозуміли.

UPD. Це ми навіть не говоримо про різницю у зарплатах(