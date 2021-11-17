Андрей Ставницер — украинский бизнесмен, партнер и основатель инвестиционной компании SD Capital.

Я спросил друга, который разменял свои 70 и движется к 80-ти годам, какие изменения он чувствует в себе?

Он прислал мне такой ответ:

1. Я любил своих родителей, братьев и сестер, супругу, детей и друзей, а теперь я начал любить себя.

2. Я понял, что не Атлант. Мир не лежит на моих плечах.

3. Я перестал торговаться с продавцами овощей и фруктов. Несколько центов для меня ничего не решают, но могут помочь кому-то платить за учебу детей.

4. Я оставляю официантке большие чаевые. Эти деньги могут вызвать улыбку на ее лице. Чтобы заработать на жизнь, она трудится намного тяжелее, чем я.

5. Я перестал говорить пожилым людям, что они много раз рассказывают одну и ту же историю. Пусть будет так, если история помогает им снова пройти по переулкам памяти и заново пережить лучшие моменты жизни.

6. Я научился не поправлять людей, даже если знаю, что они неправы. Это не моя работа – сделать всех идеальными. Покой дороже совершенства.

7. Я делаю комплименты легко и щедро. Комплименты поднимают настроение не только получателю, но и мне. И позвольте небольшой совет: никогда, НИКОГДА не отклоняйте комплименты, просто скажите «спасибо».

8. Я научился не беспокоиться о складках или пятнах на рубашке. Личность важнее внешности.

9. Я ухожу от людей, которые меня не ценят. Возможно, они не знают, чего я стою. Но я-то знаю.

10. Я не теряю хладнокровия, когда кто-то играет грязно, чтобы обогнать меня в крысиных бегах. Я не крыса, и не соревнуюсь.

11. Я учусь не смущаться своим эмоциям. Это мои эмоции делают меня человеком.

12. Я понял, что лучше пожертвовать своим эго, чем разорвать отношения. Мое эго будет держать меня в сторонке, тогда как в отношениях я никогда не буду один.

13. Я научился жить каждый день так, будто он последний. В конце концов, он действительно может быть последним.

14. Я делаю то, что делает меня счастливым. Я несу ответственность за свое счастье, и я в долгу перед собой. Счастье – это выбор. Вы можете быть счастливы в любое время.

Автор неизвестен. Надеюсь, у него до сих пор получается придерживаться своих правил. Желаю нам обрести эту внутреннюю свободу задолго до 70. Как насчет прямо сейчас?