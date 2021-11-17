Андрій Ставніцер – український бізнесмен, партнер та засновник інвестиційної компанії SD Capital.

Я запитав друга, який розміняв свої 70 і рухається до 80 років, які зміни він відчуває в собі?

Він надіслав мені таку відповідь:

1. Я любив своїх батьків, братів і сестер, дружину, дітей та друзів, а тепер я почав любити себе.

2. Я зрозумів, що не Атлант. Світ не лежить на моїх плечах.

3. Я перестав торгуватися з продавцями овочів та фруктів. Декілька центів для мене нічого не вирішують, але можуть допомогти комусь платити за навчання дітей.

4. Я залишаю офіціантці великі чайові. Ці гроші можуть викликати посмішку на її обличчі. Щоб заробити на життя, вона працює набагато важче за мене.

5. Я перестав говорити людям похилого віку, що вони багато разів розповідають ту саму історію. Нехай буде так, якщо історія допомагає їм знову пройти провулками пам’яті та заново пережити найкращі моменти життя.

6. Я навчився не виправляти людей, навіть якщо знаю, що вони неправі. Це не моя робота зробити всіх ідеальними. Спокій дорожчий за досконалість.

7. Я роблю компліменти легко та щедро. Компліменти піднімають настрій не лише отримувачу, а й мені. І дозвольте невелику пораду: ніколи, НІКОЛИ не відхиляйте компліменти, просто скажіть «дякую».

8. Я навчився не турбуватися про складки або плями на сорочці. Особистість важливіша за зовнішність.

9. Я йду від людей, які мене не цінують. Можливо, вони не знають, чого я вартий. Але я знаю.

10. Я не втрачаю холоднокровності, коли хтось грає брудно, щоб обігнати мене в щурів. Я не щур, і не змагаюся.

11. Я вчуся не соромитися своїх емоцій. Це мої емоції роблять мене людиною.

12. Я зрозумів, що краще пожертвувати своїм его, ніж розірвати стосунки. Моє его буде тримати мене осторонь, тоді як у стосунках я ніколи не буду один.

13. Я навчився жити щодня так, наче він останній. Зрештою, він справді може бути останнім.

14. Я роблю те, що робить мене щасливим. Я відповідаю за своє щастя, і я в боргу перед собою. Щастя – це вибір. Ви можете бути щасливими у будь-який час.

Автор невідомий. Сподіваюся, йому досі виходить дотримуватися своїх правил. Бажаю нам здобути цю внутрішню свободу задовго до 70. Як щодо прямо зараз?