Светлана Павелецкая — соучредитель издательства "Книголав".

Один мой друг недавно сказал: «знаешь, я был на очень крутой конференции и туда приехали люди со всего мира. Тысячи успешных и влиятельных. И я вот заметил, совсем не было красивых и ухоженных женщин, это прямо тренд».

И, к сожалению, он же прав. Решила написать это, посмотрев на рекламу Fendi (в первом комменте), где модно быть с избыточным весом. У некоторых других брендов модно не следить за кожей, не удалять волосы на ногах, не мыть голову, не следить за зубами.

А это странно. Ведь здоровые вещи — это здорово, а нездоровые — нет. Быть любым, в данном случае = умереть молодым. Я вообще не за ЗОЖ. Я люблю вкусно есть, люблю вино, не люблю зал. У меня достаточно проблем с гормонами, чтобы не быть «худой от природы», но я видела видео внутренних органов в жиру, и не понимаю, почему целая индустрия это продвигает.

Почему вот в октябре появились такие новости: В Нидерландах стали делать большие гробы и дольше кремировать усопших, потому что люди за последние годы поправились.

Или вот «Some crematorium directors do refuse burning larger bodies» — в США была серия пожаров в крематориях из-за большого количества жира в телах.

А, а ученые говорят о больших выбросах СО2 от кремации людей с ожирением

А про ухоженность та же история, но в меньших масштабах. Люди должны быть здоровыми, и красивыми (полезно для психического здоровья) и женщины, и мужчины. Просто мужчинам проще, но это не повод «принимать себя любой» просто потому что лень мыть голову и чистить зубы, и легче заказать пиццу, чем сделать салат.

Пью за красивых, здоровых людей, в стандартной размерной сетке.