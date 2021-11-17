Світлана Павелецька – співзасновник видавництва "Книголав".

Один мій друг недавно сказав: «Знаєш, я був на дуже крутій конференції і туди приїхали люди з усього світу. Тисячі успішних та впливових. І я ось помітив, зовсім не було красивих та доглянутих жінок, це прямо тренд».

І, на жаль, він же має рацію. Вирішила написати це, подивившись на рекламу Fendi, де модно бути з надмірною вагою. У деяких інших брендів модно не стежити за шкірою, не видаляти волосся на ногах, не мити голову, не стежити за зубами.

А це дивно. Адже здорові речі – це круто, а нездорові – ні. Бути будь-яким, в цьому випадку = померти молодим. Я взагалі не за ЗОЖ. Я люблю смачно їсти, люблю вино, не люблю зал. У мене достатньо проблем із гормонами, щоб не бути «худою від природи», але я бачила відео внутрішніх органів у жирі, і не розумію, чому ціла індустрія це просуває.

Чому ось у жовтні з’явилися такі новини: У Нідерландах стали робити великі труни та довше кремувати померлих, бо люди за останні роки потовстіли.

Або ось "Some crematorium directors do refuse burning larger bodies" — у США була серія пожеж у крематоріях через велику кількість жиру в тілах.

А, а вчені говорять про великі викиди СО2 від кремації людей з ожирінням

А про доглянутість та сама історія, але в менших масштабах. Люди повинні бути здоровими та красивими (корисно для психічного здоров’я) і жінки, і чоловіки. Просто чоловікам простіше, але це не привід «приймати себе будь-якою» просто тому, що ліньки мити голову і чистити зуби, і легше замовити піцу, ніж зробити салат.

П’ю за гарних, здорових людей у стандартній розмірній сітці.