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Парламент и народ Украины вправе отменить такого президента, если его действия противоречат государственным интересам - Михаил Ткач

Автор
Михаил Ткач Михаил Ткач
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Кадр из видео задержания вагнеровцев в Беларуси. Новость обновлена 19 ноября 2021, 22:56
Кадр из видео задержания вагнеровцев в Беларуси.

Журналист Михаил Ткач о реакции властей на "Вагнергейт".

Послушал то, чем власть защищается по вагнеровцам.

1. "Ни в одной стране мира не обнародуют подробности спец операций".

Неправда. Публикуют. Особенно если власть поступила преступным путем или не в интересах общества или хотя бы противоречиво. Американские топовые издания как санитары каждый раз выносят эти темы наружу. Даже если президент неправильно поступил в телефонном разговоре. Сразу стенограмма разговора. Процедура импичмента и тд. Это у нас вы превратили страну в колхоз, где брат Ермака набирает людей на должности, друг детства президента руководит спецслужбой, а подружка супруги президента антимонопольным комитетом. И уволить некого. Ибо все свои. В США Юзику как раз шили бы робу.

2. "У нас десятки таких сделок. Почему все вспыхнули по этому поводу?"

Таких не десятки. Эта операция уникальна. И могла иметь уникальные последствия. Этот прием для оправдания использовали, когда спасали президента от оффшорного скандала. "Оффшоров десятки и сотни. У всех есть оффшор. Даже жена Арахамии имеет. В чем измена?

3. "Руководитель офиса президента Ермак не может предписывать руководителю разведки"

Не может, но пусть руководитель разведки попытается не выполнить приказ Ермака. Или кто-либо другой. Удачи этим людям в поиске работы. Пусть все смельчаки, которые это утверждают, попытаются хотя бы поговорить с президентом без Ермака для начала.

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Теги:
#Владимир Зеленский #Андрей Ермак #Вагнерівці #вагнергейт
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