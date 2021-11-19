Журналіст Михайло Ткач про реакцію влади на "Вагнергейт".

Послухав те чим влада захищається по вагнерівцям.

1. "В жодній країні світу не оприлюднюють подробиці спец операцій".

Неправда. Публікують. Особливо якщо влада вчинила злочинним шляхом або не в інтересах суспільства чи бодай суперечливо. Американські топові видання наче санітари щоразу виносять ці теми назовню. Навіть якщо президент неправильно повівся у телефонній розмові. Одразу стенограмма розмови. Процедура імпічменту і тд. Це у нас ви перетворили країну на колгосп, де брат Єрмака набирає людей на посади, друг дитинства президента керує спец службою, а подружка дружини президента антимонопольним комітетом. І звільнити нема кого. Бо всі свої. В США Юзіку саме шили б робу.

2. "У нас десятки таких операцій. Чому всі спалахнули стосовно цієї?"

Таких не десятки. Ця операція унікальна. І могла мати унікальні наслідки. Цей прийом для виправдання використовували коли рятували президента від офшорного скандалу. "Офшорів десятки і сотні. Всі мають офшор. Навіть дружина Арахамії має. В чому зрада?"

3. "Керівник офісу президента Єрмак не може наказувати керівникові розвідки"

Не може, але нехай керівник розвідки спробує не виконати наказ Єрмака. Або будь хто інший. Удачі цим людям у пошуку роботи. Нехай всі ті сміливці, які це стверджують, спробують бодай поговорити з президентом без Єрмака для початку.

4. "Нічого нового не опубліковано"

Опубліковано. Перш за все підтвердження того що президент Зеленський і керівник його офісу особисто казали суспільству неправду, коли стверджували що операції не було. Що неправдою були всі спроби спростувати провал операції.

5. "Президент має право відміняти спец операції".

Має. А український парламент та народ України мають право відмінити такого президента у разі якщо його дії суперечать державним інтересам. Але якщо така підозра є — суспільство має знати правду стовно всіх подробиць для того щоб робити висновки. Але замість того щоб пояснити суспільству що сталося і чому він прийняв те чи інше рішення, президент вирішив казати що нічого не сталося.

6. "Країна-агресор використовує цей кейс для дестабілізації".

Може. Не бачив заяв від ОПЗЖ (кіньте якщо є), але Росія використовує все що горить. І винні в цьому не журналісти, які про це розповідають, а влада, яка це замовчує, маніпулює цим, підставляючи державу під інформаційну зброю. Якщо президент, наприклад, вб‘є людину. Хто зіграє на руку агресору? Той хто вбив чи той хто розповів про вбивство?

Всім гарного вітання з вечерею, сухих кофт і не тільки кофт.