Зеленский теперь как "товарищ Саахов": либо он остается во власти, либо его ведут к прокурору - Виктор Бобыренко
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Зе!команда допускает ошибку, отмалчиваясь по делу "вагнеровцев"
Вчера на канале Украины в "Свободе слова" рассматривали скандал "Вагнергейта".
И зря от Зеленского не пришли к Савику на "Свободу Слова". А никто не пришел. Этим они расписались в собственной беспомощности и косвенно в собственной вине.
Отмазка Подоляка, что "мы не ходим на олигархические каналы" — галимый отмаз.
Почему же тогда по сей день ВСЕГДА ходили? Почему ходят на телеканалы других олигархов? Особенно радостно — к Коломойскому? Потому что там теплая ванночка?
Между прочим, учитывая резонансную тему, могли бы сами организоваться и провести ток-шоу на "Суспільному". Ну вот, точно не олигархический канал, финансируется из бюджета. При этом бы и рейтинги канала подняли.
Ну даже если незаангажированный канал вам чужд — проведите ток-шоу на Доме.
Но нет.
Ибо то, что они лгали, насколько очевидно, что это уже не скрыть.
И то, что я знал уже 15 лет — что Зеленский трусливый врунишка — знают даже те, до кого тяжело доходить.
После этого «я верю Зеленскому» значит: или «я сам лгал из Зе!команды», или «я дурак». При тестировании нужно только выяснить: человек — дурак или в команде.
А могли бы выпустить Безуглую. Она молодец. Она закатывает глаза и говорит монотонным голосом, как ранние христиане молитву перед растерзанием львами.
И будто и что-то говорила, и ничего не ясно.
А Зеленский теперь как "товарищ Саахов": либо он остается во власти, либо после потери власти его ведут к прокурору (прокурором назначить при следующей власти Лероса).
Очевидно, что любой ценой захотят остаться во власти.
Только вопрос: неужели народ допустит во власти человека, который или сам крот, или знает — кто крот?
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