Зе!команда допускает ошибку, отмалчиваясь по делу "вагнеровцев"

Вчера на канале Украины в "Свободе слова" рассматривали скандал "Вагнергейта".

И зря от Зеленского не пришли к Савику на "Свободу Слова". А никто не пришел. Этим они расписались в собственной беспомощности и косвенно в собственной вине.

Отмазка Подоляка, что "мы не ходим на олигархические каналы" — галимый отмаз.

Почему же тогда по сей день ВСЕГДА ходили? Почему ходят на телеканалы других олигархов? Особенно радостно — к Коломойскому? Потому что там теплая ванночка?

Между прочим, учитывая резонансную тему, могли бы сами организоваться и провести ток-шоу на "Суспільному". Ну вот, точно не олигархический канал, финансируется из бюджета. При этом бы и рейтинги канала подняли.

Ну даже если незаангажированный канал вам чужд — проведите ток-шоу на Доме.

Но нет.

Ибо то, что они лгали, насколько очевидно, что это уже не скрыть.

И то, что я знал уже 15 лет — что Зеленский трусливый врунишка — знают даже те, до кого тяжело доходить.

После этого «я верю Зеленскому» значит: или «я сам лгал из Зе!команды», или «я дурак». При тестировании нужно только выяснить: человек — дурак или в команде.

А могли бы выпустить Безуглую. Она молодец. Она закатывает глаза и говорит монотонным голосом, как ранние христиане молитву перед растерзанием львами.

И будто и что-то говорила, и ничего не ясно.

А Зеленский теперь как "товарищ Саахов": либо он остается во власти, либо после потери власти его ведут к прокурору (прокурором назначить при следующей власти Лероса).

Очевидно, что любой ценой захотят остаться во власти.

Только вопрос: неужели народ допустит во власти человека, который или сам крот, или знает — кто крот?