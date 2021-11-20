Зе!команда припускається помилки, відмовчуючись стосовно справи "вагнерівців"

Вчора на каналі Україна у "Свободі слова" розглядали скандал "Вагнергейту".

І даремно від Зеленського не прийшли до Савіка на "Свободу Слова". А не прийшов ніхто. Цим вони розписалися у власній безпорадності і опосередковано у власній вині.

Відмазка Подоляка, що "ми не ходимо на олігархічні канали" — галімий відмаз.

Чому ж тоді до цього дня ЗАВЖДИ ходили? Чому ж ходять на телеканали інших олігархів? Особливо радо — до Коломойського? Бо там тепла ванночка?

Між іншим, з огляду на резонансну тему — могли б самі організуватися — і провести ток-шоу на "Суспільному". Ну от точно не олігархічний канал, фінансується з бюджету. Заодно б і рейтинги каналу підняли.

Ну навіть якщо незаангажований канал вам чужий — проведіть ток-шоу на ДОМі.

Але ніт.

Бо те, що вони брехали — наскільки очевидно — що це вже не сховати.

І те, що я знав уже 15 років — що Зеленський боягузливе брехло — знають навіть ті, до кого важко доходить.

Після цього «я вірю Зеленському» значить: або «я сам брехло із Зе!команди», або «я дурень». При тестуванні треба лише вияснити: людина — дурень чи в команді.

А могли б випустити Безуглу. Вона молодець. Вона закочує очі і говорить монотонним голосом, як ранні християни молитву перед розтерзанням левами.

І наче і щось говорила, і нічого не ясно.

А Зеленський тепер як "таваріщ Саахов": або він залишається у владі, або після втрати влади його ведуть до прокурора (прокурором призначити при наступній владі Лероса).

Очевидно, що вони любою ціною захочуть залишитися у владі.

Тільки питання: невже народ допустить у владі людину, яка або сам крот, або знає – хто крот?