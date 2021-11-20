Зеленський тепер як "таваріщ Саахов": або він залишається у владі, або його ведуть до прокурора - Віктор Бобиренко
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Зе!команда припускається помилки, відмовчуючись стосовно справи "вагнерівців"
Вчора на каналі Україна у "Свободі слова" розглядали скандал "Вагнергейту".
І даремно від Зеленського не прийшли до Савіка на "Свободу Слова". А не прийшов ніхто. Цим вони розписалися у власній безпорадності і опосередковано у власній вині.
Відмазка Подоляка, що "ми не ходимо на олігархічні канали" — галімий відмаз.
Чому ж тоді до цього дня ЗАВЖДИ ходили? Чому ж ходять на телеканали інших олігархів? Особливо радо — до Коломойського? Бо там тепла ванночка?
Між іншим, з огляду на резонансну тему — могли б самі організуватися — і провести ток-шоу на "Суспільному". Ну от точно не олігархічний канал, фінансується з бюджету. Заодно б і рейтинги каналу підняли.
Ну навіть якщо незаангажований канал вам чужий — проведіть ток-шоу на ДОМі.
Але ніт.
Бо те, що вони брехали — наскільки очевидно — що це вже не сховати.
І те, що я знав уже 15 років — що Зеленський боягузливе брехло — знають навіть ті, до кого важко доходить.
Після цього «я вірю Зеленському» значить: або «я сам брехло із Зе!команди», або «я дурень». При тестуванні треба лише вияснити: людина — дурень чи в команді.
А могли б випустити Безуглу. Вона молодець. Вона закочує очі і говорить монотонним голосом, як ранні християни молитву перед розтерзанням левами.
І наче і щось говорила, і нічого не ясно.
А Зеленський тепер як "таваріщ Саахов": або він залишається у владі, або після втрати влади його ведуть до прокурора (прокурором призначити при наступній владі Лероса).
Очевидно, що вони любою ціною захочуть залишитися у владі.
Тільки питання: невже народ допустить у владі людину, яка або сам крот, або знає – хто крот?
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