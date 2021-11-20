Еще год назад большинство украинцев могли бы пройти мимо "Вагнергейта", но власть дала слишком много поводов для разочарования

У студентов есть поговорка. Сначала ты работаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебя.

У украинских президентов, кажется, все наоборот. Победивший президент получает невероятный кредит доверия. Или даже обожания. Украинское общество не привыкло доверять, но очень любит обманываться. Как будто компенсируя постоянное недоверие ко всему вокруг в первые месяцы или даже годы президентства выливает море любви и веры в сторону победившего чудотворца. И на первых порах не замечает ничего плохого, а то, что замечает, готово простить.

И у любого победителя есть выбор. Или в этот короткий период провести непопулярные изменения. Изменить систему. Сделать прорыв. И, конечно же, не рассчитывать на повторный срок.

Или окунуться в теплую ванну обожания и подхалимства. Большое искушение. Олигархи готовы одаривать тебя своей неискренней любовью, люди посылают тебе лучи искренних чувств, а окружение каждый день рассказывает тебе, настолько ты умен, прекрасен и неповторим. Затягивает. И чем лучше кто-то рассказывает, тем больше он тебя окружает. Приятно ведь.

А, главное, любые ошибки прощаются. Любые. Тебе кажется, что ты можешь делать все, что угодно. И за это тебе ничего не будет. Опасная иллюзия. Потому что ошибки никуда не уходят, они накапливаются. А твои следующие решение базируются на том, что ты можешь делать все, что угодно. И ты удаляешь людей, которые говорят тебе про правила, институты и прочую скучную лабуду. Но ошибки никуда не уходят. Они накапливаются. И рано или поздно количество переходит в качество.

Так и сейчас. Разве два года назад не было все известно про офшоры? Было. Разве год назад не была вся информация по "вагнеровцам" доступна, о которой говорят сейчас? Все было. Но на рейтинг президента это не влияло. Людям, широким массам, было все равно.

А теперь вдруг стало не все равно. И уже с этим ничего не сделаешь. А главное, делать некому. Месяцы теплой ванны лишили рефлексов, убрали профессионалов, напугали адекватных людей. И теперь вокруг либо очень лояльные бездарности либо негодяи. И негодяи могут быть умными, не вопрос. Но ты никогда не знаешь, когда негодяй тебя предаст. И не предал ли он тебя уже. И не является ли негодяй по совместительству шпионом твоего врага. А Путин уже стал врагом, он видит врага в любом, кто не признает его право на управление Украиной.

Какой вывод? Какой выход? А никакого. Поздно. Теперь нет красивого выхода. Можно либо признать ошибки и стараться минимизировать потери. Минимизировать. Речь не идет о выгодах. Шанс на кардинальные изменения упущен. Окно возможностей всегда очень узко и после пару лет во власти слишком много уже мешает в него пролезть. Только минимизация. Когда ты признаешь ошибки, зовешь професионалов, удаляешь лояльных.

Либо уйти в теплую ванну с головой. Окружить себя токсичными олигархами. Продолжать не верить в институты и верить в мировую закулису и другой бред российской пропаганды. И продолжать тануть. Получать удар за ударом. И не понимать, почему…

А "вагнеровцы"? У этой истории мог быть другой финал. Это была блестящая операция. Честь и хвала тем, кто ее проводил. Блестящая операция. Она и стала таковой, просто финальной точкой ее стал не триумф, а позор. От которого теперь никуда не деться. И это тоже надо признать. И чем раньше это будет признано, чем раньше начнут говорить правду те, кто уже запутался во лжи, тем легче будут последствия. Но они будут. Это расплата. За позор вместо триумфа.