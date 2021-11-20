Политический журналист Юлия Забелина про ошибки коммуникации власти в теме Вагнергейта.

Дело же не в том, пришли к Шустеру вчера представители власти или нет. Да, пустые стулья были мастерски обыграны оппонентами власти и самим Шустером. Но, по большому счету, ответить на интересующие часть общества вопросы можно и другим медиа, и вовсе необязательно для этого ходить на ток шоу. Хотя накануне, в четверг, представители власти пришли на 1+1, канал, принадлежащий олигарху Коломойскому и спокойно себе комментировали тему Вагнергейта. Там же глава фракции СН Давид Арахамия, к слову, признал, что по этой теме была плохая коммуникация. Так вот она была изначально — эта плохая коммуникация. И сейчас ее отсутствие — ещё хуже. Когда адекватной коммуникации нет совсем, то это воспринимается так, что либо нечего сказать, либо неудобно говорить то, как было на самом деле.,

Да, можно в этом опираться на ту часть общества, которая ни сном ни духом, кто такие вагнеровцы, и их много, но это плохой путь для президента целой страны.

Исторические примеры других стран в помощь.

Ну, и страна это не полигон для боевых действий между олигархом и президентом. Тем более, когда ты изначально шёл на поводу у этого же олигарха, два года встраивался в эту систему, а потом вдруг очнулся и понял, что ты у этого олигарха просто очередной.

И возможно, стоило изначально вести себя иначе, да некогда было — между тёплыми ванными.