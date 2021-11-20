Політичний журналіст Юлія Забєліна про помилки комунікації влади на тему Вагнергейта.

Справа ж не в тому, чи прийшли до Шустера вчора представники влади чи ні. Так, порожні стільці були майстерно обіграні опонентами влади та самим Шустером. Але, за великим рахунком, відповісти на питання, що цікавлять частину суспільства, можна й іншим медіа, і зовсім необов’язково для цього ходити на ток шоу. Хоча напередодні, у четвер, представники влади прийшли на 1+1 канал, що належить олігарху Коломойському і спокійно коментували тему Вагнергейта. Там же голова фракції СН Давид Арахамія, до речі, визнав, що на цю тему була погана комунікація. Так ось вона була від початку — ця погана комунікація. І зараз її відсутність — ще гірша. Коли адекватної комунікації немає зовсім, це сприймається так, що або нічого сказати, або незручно говорити те, як було насправді.

Так, можна в цьому спиратися на ту частину суспільства, яка ні сном, ні духом, хто такі вагнерівці, й їх багато, але це поганий шлях для президента цілої країни.

Історичні приклади інших країн на допомогу.

Ну і країна це не полігон для бойових дій між олігархом та президентом. Тим більше, коли ти спочатку йшов на поводу цього ж олігарха, два роки вбудовувався в цю систему, а потім раптом прийшов до тями і зрозумів, що ти у цього олігарха просто черговий.

І, можливо, варто було поводитися інакше, та ніколи було — між теплими ванними.