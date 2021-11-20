У российских политических деятелей знатно "пригорело" из-за приезда именитого американца на линию разграничения в ОРДЛО

Буквально вчера я писал о том, как российский пропагандистский сегмент отреагировал на появление на Донбассе Шона Пенна, который снимает сейчас документальный фильм о войне в Украине.

Ожидаемо, российская пропаганда старалась нивелировать статус Шона Пенна как актёра и режиссёра, в ответ на что я задался вопросом, а не Оливер Стоун ли является для них показателем? Сбитый в 1990-х режиссер, сейчас выживающий за счёт съёмки документалок про разного рода диктаторов и изгоев, в том числе и Владимира Путина, которого не допускают ни на один уважающий свою репутацию кинофестиваль?

И ответ пришёл неожиданно быстро, будучи неожиданным по своему содержанию. А именно — на оккупированную часть Донбасса, в ОРДЛО прибыл американский корреспондент Russia Today Дональд Кортер, дабы снять документальный фильм о "постоянных военных провокациях" и "преступлениях вооруженных сил Украины" против "республик" и "эскалации" Киевом на Донбассе.

В общем, вот такой вот "ответ Шону Пенну" от оккупантов.

Буду краток. Корреспондент Russia Today это уже диагноз. Корреспондент Russia Today уже всё объясняет и даже не стоит вспоминать о "заслугах" и "достижениях" персонажа, который так представляется, но я хочу обратить внимание на другой о многом говорящий факт.

Российская пропагандистская машина, после прибытия на Донбасс Шона Пенна активизировала весь свой потенциал, для того, чтобы дискредитировать этого актёра и режиссёра в своём информационном пространстве, а потом в авральном режиме стала привлекать своих шестёрок в рамках так называемого "ответа Шону Пенну". Но привлекли они не Оливера Стоуна, не Жерара Депардье и даже не Мики Рурка или Стивена Сигала, а какого-то там Дональда Кортера… Кого-кого?

То есть, грубо говоря, денег нет, но вы держитесь! Россия сейчас на медийном рынке уже не может себе позволить тех "деятелей" шоу-бизнеса, которых из-за своего нищенского положения она могла себе позволить 3-4 года назад. Поэтому и привлекает в качестве "ответа" некоего "кого-кого?"

На мой взгляд, это зрелище одинаково тщедушное и показательное.